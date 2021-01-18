Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki Bangassou kenti ayrılıkçılardan geri alındı
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Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki Bangassou kenti ayrılıkçılardan geri alındı

18.01.2021 11:59 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:02
Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki Bangassou kenti ayrılıkçılardan geri alındı

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde ayrılıkçıların iki hafta önce ele geçirdiği Bangassou şehrinin kontrolü yeniden sağlandı.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde ayrılıkçıların iki hafta önce ele geçirdiği Bangassou şehrinin kontrolü yeniden sağlandı.

Ülkede görev yapan BM İstikrar Misyonu (MINUSCA) Sözcüsü Vladimir Monteiro yazılı açıklamasında, ülkenin güney doğusunda bulunan Bangassou'da hafta sonu düzenlenen operasyonda şehri işgal eden Silahlı grup Değişim için Vatanseverler Koalisyonu (CPC) ayrılıkçılarının püskürtüldüğünü ifade etti.

Monteiro, Bangassou halkını korumak amacıyla şehirdeki güvenliği üst seviyeye çıkardıklarını belirterek ayrılıkçıların gelişiyle şehirden kaçmak zorunda kalan sivillerin yeniden evlerine dönmeye başladığını açıkladı.

Başbakan Firmin Ngrebada, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bangassou'dan ayrıldıkları sırada ayrılıkçıların yağmalama eylemlerinde bulunduğunu bildirdi.

CPC, iki hafta önce Bangassou'da güvenlik güçleriyle çatışmış, gün boyu süren çatışmaların ardından ayrılıkçılar, şehrin kontrolünü ele geçirmişti. Orta Afrika Silahlı Kuvvetleri (FACA) ve MINUSCA askerleri de bölgeden çekilmişti.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplarca kontrol edilen ülkede, CPC koalisyonu çatısı altında toplanan isyancı gruplar başkent Bangui'yi ele geçirmek için geçen ay harekat başlatmıştı.

CPC, geçen hafta Bangui'yi de ele geçirmek için harekete geçmişti ancak FACA ve MINUSCA tarafından püskürtülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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