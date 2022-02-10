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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yeni kabine kuruldu

AA, Ahmet Emin Dönmez - Güncel
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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yeni kabine kuruldu

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 7 Şubat'ta başbakanlık görevine atanan Felix Moloua kabinesini açıkladı.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 7 Şubat'ta başbakanlık görevine atanan Felix Moloua kabinesini açıkladı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Moloua'nın selefi Henri Mari Dondra'nın kurduğu kabinede değişiklik yapmadan aynı isimlerle yeni kabineyi kurduğu belirtildi.

Dondra'nın kabinesinde ekonomi bakanlığı görevini yürüten Başbakan Moloua yeni kabinede ekonomi bakanlığı görevini de üstlendi.

Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera, 7 Şubat'ta istifasını kabul ettiği Henri Mari Dondra'nın yerine Moloua'yı başbakan olarak atamıştı.

Ülkede 27 Aralık 2020'de yapılan seçimlerde oyların yüzde 53,92'sini alan Faustin Archange Touadera cumhurbaşkanı seçilmişti.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel

Başbakanlık, Orta Afrika, Başbakan, Ekonomi, Güncel, Haberler

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