Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yakalanan Fransız vatandaşı casusluk dahil birçok suçtan yargılanacak
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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yakalanan Fransız vatandaşı casusluk dahil birçok suçtan yargılanacak

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yakalanan Fransız vatandaşı casusluk dahil birçok suçtan yargılanacak
Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım - Haberler | Güncel

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) gözaltına alınan Fransız vatandaşı Juan Remy Quignolot, casusluk dahil birçok suçtan yargılanacak.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) gözaltına alınan Fransız vatandaşı Juan Remy Quignolot, casusluk dahil birçok suçtan yargılanacak.

Başkent Bangui'de Başsavcı Eric Didier Tambo, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bangui'de 10 Mayıs'ta evinde önemli miktarda silah ve mühimmatla yakalanıp gözaltına alınan Quignolot'un, "casusluk, yasa dışı savaş silahı bulundurma, komplo ve devletin güvenliğini tehlikeye atma" suçlarından yargılanacağını ifade etti.

Başsavcı Tambo, yakalandıktan sonra Bangui'nin Roux Askeri Cezaevine sevk edilen 55 yaşındaki Quignolot'un, kendini gazeteci olarak tanıtan ama aslında Fransa için çalışan gizli bir ajan olduğunu söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, gözaltına alınmasının hemen ardından Quignolot'un fotoğrafının ve pasaportundaki özel bilgilerin sosyal medyaya sızdırılmasını kınamış, Fransa'nın OAC'deki varlığı ve eylemlerinin hedefte olduğuna işaret emişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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