Orta Afrika Cumhuriyeti'nde "Ulusal İstişare Toplantıları" başladı
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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde "Ulusal İstişare Toplantıları" başladı

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 'Ulusal İstişare Toplantıları' başladı
Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım - Haberler | Güncel

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC), siyasi diyalog sürecine hazırlık amacıyla planlanan "Ulusal İstişare Toplantıları" başladı.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC), siyasi diyalog sürecine hazırlık amacıyla planlanan "Ulusal İstişare Toplantıları" başladı.

OAC Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera, başkent Bangui'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen ve 10 gün sürecek Ulusal İstişare Toplantıları kapsamında ülkedeki sorunlarla ilgili toplumun çeşitli kesimlerinden görüş alacak.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Albert Yaloke Mokpem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda ülkeyi sarsan birçok sorunun yaşandığını ve Cumhurbaşkanı'nın da bunlara çözüm bulmak amacıyla toplumu temsil eden tarafları dinlemek istediğini belirtti.

Touadera, ulusa sesleniş konuşmasında, Ulusal İstişare Toplantıları'nın siyasi diyalog sürecine hazırlık amacıyla planlandığını belirterek silahlı grupların sürece dahil edilmeyeceğini sadece 6 Şubat'ta imzalanan barış görüşmelerine sadık kalan silahlı grupların önerilerinin dikkate alınacağını ifade etti.

OAC krizi

Hükümete karşı savaşan isyancıların oluşturduğu çoğunluğu Müslüman Seleka grubunun, Mart 2013'te başkent Bangui'ye girerek yönetime el koymasının ardından ülkede siyasi kriz ve çatışmalar başlamıştı.

Hristiyan Anti-Balaka ile Seleka grupları arasında çıkan ve iç savaşa dönüşen çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirmişti.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplar tarafından kontrol edilen ülkede, OAC hükümeti ile silahlı gruplar arasında Sudan'ın ev sahipliğinde yapılan barış görüşmelerinde nihai anlaşma 6 Şubat'ta imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında silahlı grupların temsilcileri hükümette yer almaya başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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