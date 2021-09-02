Orta Afrika Cumhuriyeti'nde silahlı grupla iş birliği yaptığı öne sürülen Fransız şirket protesto edildi
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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde silahlı grupla iş birliği yaptığı öne sürülen Fransız şirket protesto edildi

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde silahlı grupla iş birliği yaptığı öne sürülen Fransız şirket protesto edildi
Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) Fransa'nın Bangui Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup, silahlı örgütle anlaşma yaptığı iddia edilen Fransız içecek şirketi Castel Group'u protesto etti.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) Fransa'nın Bangui Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup, silahlı örgütle anlaşma yaptığı iddia edilen Fransız içecek şirketi Castel Group'u protesto etti.

Ulusal basındaki habere göre, başkent Bangui'deki Fransız Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, silahlı bir gruba ülkedeki faaliyetlerinin güvence altına alması karşılığı yardım yaptığı ileri sürülen Fransız şirketi aleyhine protesto gösterisi düzenledi.

Protestocular, Orta Afrika Cumhuriyeti Barış Birliği (UPC) adlı isyancı gruba finansal destek sağladığı bildirilen Fransa'nın en büyük şarap üreticisi Castel Group'un ürünlerine boykot çağrısı yaptı.

Amerikan Sivil toplum kuruluşu "The Sentry" 18 Ağustos'ta yayımladığı raporda, Castel Group'un OAC'de bulunan fabrikalarının, şeker kamışı tarlalarının ve malzeme tedariki için kullandığı ana yolların güvenliğinin sağlanması karşılığında silahlı UPC'ye nakit, araç ve yakıt desteği sağladığını iddia etmişti.

20'den fazla silahlı grubun faaliyet gösterdiği OAC'de ordu, bu gruplara karşı operasyonlar düzenliyor.

Seleka, Anti-Balaka, UPC, OAC Vatansever Hareketi (MPC), Tanrının Direniş Ordusu (LRA) gibi silahlı gruplar, özellikle yer altı kaynaklarının zengin olduğu bölgelerin hakimiyeti için mücadele ediyor.

Ülkede, 2013'ten bu yana devam eden şiddet olaylarında çoğunluğu Müslüman binlerce kişi katledilirken 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

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