Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Petevo Camisi 8 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı
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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Petevo Camisi 8 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı

Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım - Haberler | Güncel
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Petevo Camisi 8 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı

Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki (OAC) Petevo Camisi, 8 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı.

Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki (OAC) Petevo Camisi, 8 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı.

Ülkede görev yapan Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonundan (MINUSCA) yapılan yazılı açıklamada, başkent Bangui'de yer alan Petevo Camisi'nin yeniden hizmet vermeye başladığı duyuruldu.

OAC'de 2013'te yaşanan şiddet olaylarında kundaklanan cami, Müslüman ve Hristiyan toplumunun ortak mücadelesiyle yeniden onarıldı.

Müslümanlar tarafından "Merhamet Camisi" olarak da adlandırılan ve 1000 kişilik kapasiteye sahip caminin açılışı, OAC İslam Konseyi Başkanı İmam Omer Kobine Layama tarafından gerçekleştirildi.

Layama, geçmişte olduğu gibi Müslümanların artık bu camide beş vakit ibadetlerini gerçekleştirebileceği müjdesini verdi.

Ülkede 2013'te Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman Seleka grupları arasında çıkan ve iç savaşa dönüşen çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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