Orta Afrika Cumhuriyeti'nde ordu, isyancılara karşı ilerleyişini sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde ordu, isyancılara karşı ilerleyişini sürdürüyor

11.02.2021 20:53 | Son Güncelleme: 11.02.2021 20:57
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde ordu, isyancılara karşı ilerleyişini sürdürüyor

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplarca kontrol edilen Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC), ordu isyancıların kontrolündeki Bouar, Boali, Bossembele ve Yaloke şehirlerinin ardından Kamerun sınırındaki Cantonnier'ı da geri alarak ilerleyişini sürdürüyor.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplarca kontrol edilen Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC), ordu isyancıların kontrolündeki Bouar, Boali, Bossembele ve Yaloke şehirlerinin ardından Kamerun sınırındaki Cantonnier'ı da geri alarak ilerleyişini sürdürüyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, Rus ve Ruandalı askerlerin de destek verdiği Orta Afrika Silahlı Kuvvetleri (FACA), stratejik öneme sahip Cantonnier kasabasının kontrolünü ele geçirdi.

Rus askerlerinin havadan destek verdiği operasyonda, güvenlik güçleri yaklaşık bir aydır Değişim için Vatanseverler Koalisyonu (CPC) adlı isyancı grubun kontrolünde olan şehri hiçbir dirençle karşılaşmadan geri aldı.

Güvenlik güçleri dün, başkent Bangui'yi Kamerun'a bağlayan önemli ticaret yolu RN3 üzerinde bulunan Bouar şehrinin kontrolünü ele geçirmişti.

OAC'deki çatışmalar

OAC Anayasa Mahkemesinin, devrik lider Francois Bozize'nin cumhurbaşkanı seçimi için adaylık başvurusunu, "insanlığa karşı suç ve soykırıma teşebbüs" ile "Bozize'nin Birleşmiş Milletler'in (BM) yaptırım listesinde olması" nedeniyle kabul etmemesinin ardından 18 Aralık 2020'de hükümet ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Hükümet ve BM, çatışmaların sorumlusu olarak gösterdiği Bozize'yi "darbe hazırlığı yapmakla" suçlamıştı.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplarca kontrol edilen ülkede, Değişim İçin Vatanseverler Koalisyonu (CPC) çatısı altında toplanan isyancı gruplar, başkent Bangui'yi ele geçirmek için aralık ayında harekat başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Özcan Deniz Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Ömer Ali Erol Bulut Deniz Türüç Metin Oktay Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kar Milli İntihar England
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Orta Afrika Cumhuriyeti'nde ordu, isyancılara karşı ilerleyişini sürdürüyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 20:57:03. #1.14#
title