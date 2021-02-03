Orta Afrika Cumhuriyeti'nde muhalefet seçimlerden çekildi
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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde muhalefet seçimlerden çekildi

03.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:54
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde muhalefet seçimlerden çekildi

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) 2020 Demokratik Muhalefet Koalisyonunun (COD-2020) seçim sürecinden tamamen çekildiği belirtildi.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) 2020 Demokratik Muhalefet Koalisyonunun (COD-2020) seçim sürecinden tamamen çekildiği belirtildi.

COD-2020 muhalefet koalisyonunun bildirisinde, ara seçimlerde ve ikinci tur milletvekili seçimlerinde aday göstermeyecekleri ifade edildi.

Bildiride, 16 muhalefet partisinden oluşan COD-2020'nin Anayasa Mahkemesi tarafından onaylanan 27 Aralık cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminin sonuçlarını kabul etmediği belirtildi.

Seçimlerde ülke tarihinde daha önce hiç yaşanmamış usulsüzlüklerin yapıldığı vurgulanan bildiride, seçimlerin tamamen iptal edilmesi ve yeniden yapılması talep edildi.

Anayasa Mahkemesi, mevcut cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera'nın kazandığı cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarını ve milletvekili seçimlerinde 140 milletvekilinden 22'sinin vekilliğini onaylamış, 13 bölgede seçim yasalarının ihlal edildiğini gerekçe göstererek ara seçimlerin yapılmasına hükmetmişti.

Partiler, kalan 118 sandalye için tarihi henüz belirlenmemiş olan ikinci turda yarışacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

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