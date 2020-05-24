Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19'dan ilk can kaybı
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölüm vakası kaydedildi.
24.05.2020 05:53 | Son Güncelleme: 24.05.2020 05:53
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölüm vakası kaydedildi.
OAC Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son birkaç haftadır ülkede yayılmaya başlayan Kovid-19 salgınının neden olduğu ilk ölümün gerçekleştiği belirtildi.
Açıklamada, hayatını kaybeden kişi hakkında bilgiye yer verilmedi.
Bakanlık, ülkede bugüne kadar 552 vaka kaydedildiğini ve 18 kişinin iyileştiği duyurdu.
Kaynak: AA