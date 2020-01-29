Orta Afrika Cumhuriyeti'nde kanlı çatışma: Ölü sayısı 40'ı geçti
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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde kanlı çatışma: Ölü sayısı 40'ı geçti

Geçtiğimiz şubat ayında ateşkes yapılan Orta Afrika Cumhuriyeti'nde kanlı çatışma: En az 40 kişi hayatını kaybetti

29.01.2020 13:46 | Son Güncelleme: 29.01.2020 13:46
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde kanlı çatışma: Ölü sayısı 40'ı geçti

Cumhuriyeti'nde silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada en az 40 kişi yaşamını yitirirken yüzlerce insan da yerinden oldu.


Birleşmiş Milletler barış gücü misyonu MINUSCA'ya göre, geçtiğimiz cumartesi günü Bria şehrinde Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Yeniden Doğuşu Halk Cephesi'nin (FPRC) farklı etnik grupları arasında silahlı çatışma çıktı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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