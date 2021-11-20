Orta Afrika Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 7 asker öldü

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde isyancıların askeri konvoya silahlı saldırı sonucu 7 asker hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberler e göre, Mambere-Kadei bölgesinden başkent Bangui'ye doğru hareket eden askeri konvoy, 3R (Geri Dönüş, Talep, Yeniden Güçlendirme) adlı isyancı grup üyeleri tarafından pusuya düşürüldü.

Sudanlı, Çadlı paralı askerlerin de olduğu silahlı grup üyelerinin saldırısında 7 asker yaşamını yitirdi, birçok asker yaralandı.

OAC'deki son çatışmalar

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplarca kontrol edilen ülkede, Değişim İçin Vatanseverler Koalisyonu (CPC) çatısı altında toplanan isyancı gruplar, başkent Bangui'yi ele geçirmek için 18 Aralık 2020'de harekat başlatmıştı.

OAC'de 20'den fazla silahlı grup varlık gösteriyor, ordunun müdahalesine rağmen çatışmalar devam ediyor.

Seleka, Anti-Balaka, 3R (Geri Dönüş, Talep, Yeniden Güçlendirme) Barış İçin Birlik (UPC), OAC Vatansever Hareketi (MPC), Tanrının Direniş Ordusu (LRA) gibi silahlı gruplar, özellikle yer altı kaynaklarının zengin olduğu bölgelerin hakimiyeti için mücadele ediyor.

Ülkede, 2013'ten bu yana devam eden şiddet olaylarında çoğunluğu Müslüman binlerce kişi katledilirken 1 milyondan fazla kişi yerlerinden oldu.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri

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