Orta Afrika Cumhuriyeti'nde isyancılar iki şehirden geri çekildi
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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde isyancılar iki şehirden geri çekildi

30.12.2020 13:57 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:00
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde isyancılar iki şehirden geri çekildi

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) silahlı isyancı grup Orta Afrika Yurtseverleri Koalisyonu (CPC) kontörlerindeki Beloko ve Cantonnier şehirlerinden ayrıldı.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) silahlı isyancı grup Orta Afrika Yurtseverleri Koalisyonu (CPC) kontörlerindeki Beloko ve Cantonnier şehirlerinden ayrıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, OAC'de, CPC 23 Aralık'ta ele geçirdiği ülkenin Kamerun sınırındaki Beloko ve Cantonnier kentlerinden geri çekildi.

Söz konusu gelişmenin ardından, günlerdir kapalı olan Kamerun-OAC sınırı 2 saatliğine açıldı.

CPC'nin Beloko ve Cantonnier'de kontrolü ele geçirmesi üzerine bölge halkı Kamerun'a sığınmak için sınıra akın etmişti.

OAC Anayasa Mahkemesi, devrik lider François Bozize'nin, cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusunu, "insanlığa karşı suç ve soykırıma teşebbüs gerekçesi ve Bozize'nin Birleşmiş Milletlerin (BM) yaptırım listesinde olması nedeniyle kabul etmemesinin ardından 18 Aralık'ta hükümet ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Ülke, Hristiyan Anti-Balaka isyancı grubunun başkent Bangui'ye 100 kilometre mesafedeki Bossembele ve Yaloke şehirlerinin kontrolünü ele geçirmesinden sonra CPC üyeleri de Kamerun sınırındaki Beloko ve Cantonnier kentlerinde kontrolü ele geçirmişti.

Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSCA), OAC Barış için Birliği (UPC) isyancı grubu ile güvenlik güçleri arasında 3 gün süren çatışmalarda, Bambari şehrinin kontrolünün güvenlik güçlerinin eline geçtiğini açıklamıştı.

OAC Dışişleri Bakanı Sylvie Temon, seçim sürecinin güvence altına alınabilmesi için Rusya'dan ve Ruanda'dan yardım talebinde bulunmuştu.

Ruanda ve Rusya, OAC'nin talebine olumlu yanıt verip ülkeye yüzlerce asker göndermişti.

Fransa ise isyancılarla mücadele ve seçim güvenliğinin sağlanabilmesi için hava desteği sağlayacağını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

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