Orta Afrika Cumhuriyeti'nde isyancı grupların ilerleyişi devam ediyor

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) isyancılar Bossembele ve Yaloke kentlerinin ardından, ülkenin Kamerun sınırında bulunan Beloko ve Cantonnier kentlerinin kontrolü ele geçirdi.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) isyancılar Bossembele ve Yaloke kentlerinin ardından, ülkenin Kamerun sınırında bulunan Beloko ve Cantonnier kentlerinin kontrolü ele geçirdi.

Ulusal medyadaki haberlere göre, Orta Afrika Yurtseverleri Koalisyonu (CPC) adlı isyancı grubu üyeleri ağır silahlarla Beloko ve Cantonnier kentlerine saldırı düzenledi ve bu yerleşim yerlerinin kontrolü isyancı grubunun eline geçti.

İsyancıların yerel halka zarar vermeyeceklerini söylemesine rağmen şehrin sakinleri Kamerun'a sığınmak için evlerini terk etmeye başladı.

Bambari kentinde ise OAC Barış için Birlik adlı isyancı grubu ile güvenlik güçleri arasında 3 gün önce başlayan çatışmalar hala devam ediyor.

İsyancı gruplar 18 Aralık'ta başlayan çatışmaların ardından, Bossembele ve Yaloke gibi başkent Bangui'ye 100 kilometre mesafede olan kentlerin kontrolünü ele geçirmişti.

Rusya'dan ve Ruanda'dan askeri yardım talebi

OAC Dışişleri Bakanı Sylvie Temon, seçim sürecinin güvence altına alınabilmesi için Rusya'dan ve Ruanda'dan yardım talebinde bulunmuştu.

Ruanda, OAC'nin yardım talebine olumlu yanıt verip asker gönderirken Rus askerlerinin de ülkeye geldiği iddia edildi.

27 Aralık cumhurbaşkanlığı seçimi

OAC'nde 27 Aralık'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminde, en güçlü aday olan mevcut Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera'nın yanı sıra 16 aday yarışacak.

Orta Afrika Halk Kurtuluş Hareketi'nin adayı (MLPC) eski Başbakan Martin Ziguele, 2014-2016 geçiş dönemi Cumhurbaşkanı Catherine Samba-Panza ve OAC Yenilenme Partisi'nin (URCA) adayı Anicet-Georges Dologuele cumhurbaşkanlığı için yarışacak adaylar arasında.

Öte yandan, OAC Anayasa Mahkemesi ayrılıkçı grup Seleka tarafından 2013'te darbeyle yönetimden indirilen ve Uganda'ya sürgüne gönderilen ve Touadera'nın karşısında en güçlü aday olarak gösterilen François Bozize'nin cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusunu, devrik liderin "insanlığa karşı suç ve soykırıma teşebbüs" suçlamasıyla Birleşmiş Milletlerin (BM) yaptırım listesinde olması nedeniyle kabul etmedi.

Ülkede, muhalefet partileri ise çatışma ortamında yapılacak seçimlerin demokratik ve şeffaf olmayacağını ileri sürerek 27 Aralık cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez