Orta Afrika Cumhuriyeti'nde güvenlik güçleri ile yabancı destekçilerine yönelik soruşturma açıldı
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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde güvenlik güçleri ile yabancı destekçilerine yönelik soruşturma açıldı

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde güvenlik güçleri ile yabancı destekçilerine yönelik soruşturma açıldı
Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım - Haberler | Güncel

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC), insan hakları ihlalleriyle suçlanan güvenlik güçleri ile Rus ve Ruandalı destekçilerine yönelik soruşturma başlatıldı.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC), insan hakları ihlalleriyle suçlanan güvenlik güçleri ile Rus ve Ruandalı destekçilerine yönelik soruşturma başlatıldı.

OAC Adalet Bakanı Jean Christophe Guinza, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransız basını ve Birleşmiş Milletlerin (BM), güvenlik güçleri ile Rus ve Ruandalı destekçilerinin OAC'de insan hakları ihlallerinde bulunduğuna yönelik suçlamalarının araştırılması için soruşturma açıldığını ifade etti.

Ülkede görev yapan BM Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSCA), "Aralık 2020-Nisan 2021 döneminde güvenlik güçleri ve yabancı destekçileri tarafından gerçekleştirilen ihlallerin" listesini hükümete ulaştırmıştı.

Bu listede, güvenlik güçleri ve destekçilerinin, işkence, cinsel şiddet ve insanlık dışı muamele gibi insan haklarına aykırı eylemlerde bulunduğu ileri sürülmüştü.

OAC ve Rus yetkilileri, ülkedeki şiddet olaylarına karşı birlikte mücadele etmek amacıyla Ağustos 2018'de askeri anlaşma imzalamıştı. Anlaşmayla, Rus güçleri, OAC askerlerine güvenlik konusunda eğitim verme yetkisine sahip olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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