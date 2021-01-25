Orta Afrika Cumhuriyeti'nde güvenlik güçleri, Boda şehrinin kontrolünü tekrar ele geçirdi
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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde güvenlik güçleri, Boda şehrinin kontrolünü tekrar ele geçirdi

25.01.2021 22:39 | Son Güncelleme: 25.01.2021 22:42
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde güvenlik güçleri, Boda şehrinin kontrolünü tekrar ele geçirdi

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) güneybatısında bulunan Boda şehrinin kontrolü bir ay sonra tekrar güvenlik güçlerinin eline geçti.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) güneybatısında bulunan Boda şehrinin kontrolü bir ay sonra tekrar güvenlik güçlerinin eline geçti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Orta Afrika Silahlı Kuvvetleri (FACA), başkent Bangui'ye 192 kilometre uzaklıktaki Boda şehrinin kontrolünü tekrar ele geçirdi.

FACA'nın yaklaşık bir aydır Değişim için Vatanseverler Koalisyonu (CPC) adlı isyancı grubunun kontrolünde olan şehre düzenlediği operasyona Rus askerleri destek verdi.

Ancak Boda'ya yakın Danga ve Bombala köylerinde, isyancılar ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar devam ediyor.

Hükümetin talebi üzerine 27 Aralık 2020 cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde yüzlerce Rus askeri seçim güvenliğini sağlamak için ülkeye gelmişti.

OAC'de 18 Aralık'ta başlayan çatışmalar

Anayasa Mahkemesinin, devrik lider François Bozize'nin cumhurbaşkanlığı seçimi için yaptığı adaylık başvurusunu reddetmesinin ardından 18 Aralık 2020'de hükümet ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplarca kontrol edilen ülkede, CPC koalisyonu çatısı altında toplanan isyancı gruplar, başkent Bangui'yi ele geçirmek için harekat başlatmış, FACA ve Birleşmiş Milletler (BM) Barış Güçlerince püskürtülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

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