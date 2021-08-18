Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Fransız şirketi Castel Grubu'nun silahlı gruplarla anlaşma yaptığı iddia edildi
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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Fransız şirketi Castel Grubu'nun silahlı gruplarla anlaşma yaptığı iddia edildi

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Fransız şirketi Castel Grubu'nun silahlı gruplarla anlaşma yaptığı iddia edildi
Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel

YAOUNDE (AA) Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC), Fransız içecek şirketi Castel Grubu'nun silahlı gruplara ülkedeki faaliyetlerini güvence altına almaları karşılığında yardım yaptığı iddia edildi.

YAOUNDE (AA) Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC), Fransız içecek şirketi Castel Grubu'nun silahlı gruplara ülkedeki faaliyetlerini güvence altına almaları karşılığında yardım yaptığı iddia edildi.

Amerikan Sivil toplum kuruluşu "The Sentry"nin yayımladığı raporda, Fransa'nın en büyük şarap üreticisi Castel Grubu'nun OAC'de faaliyet gösteren yan kuruluşları aracılığıyla Orta Afrika Cumhuriyeti Barış Birliği (UPC) adlı isyancı grupla, ülkedeki ticari faaliyetlerinin korunması karşılığında anlaşma yaptığı ileri sürüldü.

Raporda, Castel Grubu'nun OAC'de bulunan fabrikalarının, şeker kamışı tarlalarının ve malzeme tedariki için gerekli ana yolların güvenliğinin sağlanması karşılığında, silahlı grup UPC'ye nakit yardımı, araç ve araç yakıtı desteği sağladığı belirtildi.

OAC'de 20'den fazla silahlı grup varlık gösteriyor, ordunun müdahalesine rağmen çatışmalar devam ediyor.

Seleka, Anti-Balaka, Barış İçin Birlik (UPC), OAC Vatansever Hareketi (MPC), Tanrının Direniş Ordusu (LRA) gibi silahlı gruplar, özellikle yer altı kaynaklarının zengin olduğu bölgelerin hakimiyeti için mücadele ediyor.

Ülkede, 2013'ten bu yana devam eden şiddet olaylarında çoğunluğu Müslüman binlerce kişi katledilirken 1 milyondan fazla kişi yerlerinden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

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