Orta Afrika Cumhuriyeti'nde devrik lider Bozize'ye darbe suçlamasıyla soruşturma açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde devrik lider Bozize'ye darbe suçlamasıyla soruşturma açıldı

04.01.2021 23:47 | Son Güncelleme: 04.01.2021 23:47
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde devrik lider Bozize'ye darbe suçlamasıyla soruşturma açıldı

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) eski Cumhurbaşkanı François Bozize hakkında darbeye teşebbüs suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) eski Cumhurbaşkanı François Bozize hakkında darbeye teşebbüs suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

OAC Savcısı Laurent Lengandet yaptığı açıklamada, devrik lider Bozize hakkındaki iddiaların soruşturulacağını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) ve hükümetin Bozize'yi darbe hazırlığı yapmakla suçlamasının ardından Lengandet, devlet güvenliğini tehdit etmek, darbe hazırlığı yapmak gibi iddialar üzerine Bozize hakkında soruşturma açıldığını belirtti.

Hükümet Sözcüsü Angel Maxime Kazagui, devrik lider Bozize'nin başkent Bangui'ye 150 kilometre mesafede bulunan Bossembele kasabasında isyancı gruplarla beraber başkente ilerleme hazırlığı yaptığını iddia etmişti.

OAC'de 18 Aralık'ta başlayan çatışmalar

OAC Anayasa Mahkemesinin, devrik lider François Bozize'nin cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusunu, "insanlığa karşı suç ve soykırıma teşebbüs" ve "Bozize'nin Birleşmiş Milletlerin (BM) yaptırım listesinde olması' nedeniyle kabul etmemesinin ardından 18 Aralık'ta hükümet ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Hükümet ve BM, ülkede güvenlik güçleri ile isyancılar arasında 18 Aralık'ta başlayan çatışmaların sorumlusu olarak Bozize'yi göstererek darbe hazırlığı yapmakla suçlamıştı.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplarca kontrol edilen ülkede tek çatı altında toplanan isyancı gruplar başkent Bangui'yi ele geçirmek için harekat başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Fikri Sağlar Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Hadise Ezgi Mola Cem Yılmaz Seren Serengil
Spor Can Bartu Ömer Bayram Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kız Kaza Ocak Kasım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Orta Afrika Cumhuriyeti'nde devrik lider Bozize'ye darbe suçlamasıyla soruşturma açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 23:50:26. #1.14#
title