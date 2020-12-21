Orta Afrika Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi çatışmalar şiddetlendi

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) 27 Aralık'taki Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde, güvenlik güçleri ile isyancı gruplar arasında çatışmalar şiddetini artırdı.

Ulusal medyadaki haberlere göre, Hristiyan Anti-Balaka isyancı grubu, 3 gün önce ele geçirdiği başkent Bangui'ye 100 kilometre mesafede olan Sibut kentinden geri çekilmek zorunda kaldı ancak Bossembele ve Yaloke kasabalarının kontrolü hala isyancıların elinde.

OAC'de, hükümet ile silahlı gruplar arasında bizzat Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera'nın yürüttüğü barış görüşmelerinin ardından 11 Kasım'da barış anlaşması imzalanmasına rağmen ülkenin birçok bölgesinde isyancılar ve güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

OAC Ulusal Radyosu'ndan yapılan açıklamada ise 3R adlı isyancı grubunun lideri Sıdıkı Abbas'ın güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

Ancak, 3R isyancı grubu Abbas'ın ölümünü yalanladı.

Yaşanan çatışmaların ardından, Bangui yakınlarına asker konuşlandıran Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSCA) taraflara sükunet çağrısı yaptı.

Rusya ve Ruanda'da yardım talep edildi

Öte yandan OAC Dışişleri Bakanı Sylvie Temon, seçim sürecinin güvence altına alınabilmesi için, Rusya'dan ve Ruanda'dan yardım talebinde bulunduklarını açıkladı.

Ülkede, muhalefet partileri ise çatışma ortamında yapılacak seçimlerin demokratik ve şeffaf olmayacağını ileri sürerek, 27 Aralık cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi çağrısında bulundu.

OAC Anayasa Mahkemesi ayrılıkçı grup Seleka tarafından 2013'te darbeyle yönetimden indirilen ve Uganda'ya sürgüne gönderilen François Bozize'nin cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusunu, devrik liderin "insanlığa karşı suç ve soykırıma teşebbüs" suçlamasıyla Birleşmiş Milletlerin (BM) yaptırım listesinde olması nedeniyle, kabul etmemişti.

-OAC'deki kriz

OAC'de 2013'te Hristiyan anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman Seleka grupları arasında çıkan ve iç savaşa dönüşen çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirmişti.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplarca kontrol edilen ülkede, hükümet ile silahlı gruplar arasında Sudan'ın ev sahipliğinde yapılan barış görüşmelerinde nihai anlaşma, 6 Şubat 2019'da imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında, silahlı grupların temsilcileri hükümette yer almaya başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez