Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili gerginlik artıyor

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) devrik lider François Bozize'nin 27 Aralık'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusunun Anayasa Mahkemesince reddedilmesiyle başlayan gerginlik tırmanıyor.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) devrik lider François Bozize'nin 27 Aralık'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusunun Anayasa Mahkemesince reddedilmesiyle başlayan gerginlik tırmanıyor.

Ulusal medyadaki haberlere göre, 15 Aralık'ta Hristiyan Anti-Balaka isyancı grubu liderlerinden Yvon Konate'nin yakalandığı kasaba Bossembele isyancıların kontrolüne geçti.

Cumhurbaşkanlığı Muhafızları ve Orta Afrika Silahlı Kuvvetleri (FACA) unsurları, isyancılarla yaşanan çatışmaların ardından kasabadan çekilmeye başladı.

Kasabanın kontrolünü Anti-Balaka isyancı grubunun ele geçirdiği iddia ediliyor.

Bangui'de panik havası

Başkent Bangui'nin 150 kilometre kuzeybatısında bulunan Bossembele'nin isyancıların kontrolüne geçmesinin ile Bangui'de eğitim ve öğretime güvenlik gerekçesiyle ara verildi.

Kentin birçok noktasında askeri araçlar konuşlandırıldı.

Ayrıca, isyancılara karşı yürütülen mücadelede, hükümetin Fransa'dan askeri yardım talebinde bulunduğu iddia ediliyor.

OAC Anayasa Mahkemesi, 2013'te ayrılıkçı grup Seleka'nın darbeyle yönetimden indirdiği François Bozize'nin, Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusunu, "insanlığa karşı suç ve soykırıma teşebbüs" suçlamasıyla Birleşmiş Milletlerin (BM) yaptırım listesinde olması nedeniyle kabul etmemişti.

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde çatışmaların artmasından endişe ediliyor.

OAC krizi

Ülkede 2013 yılında Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman Seleka grupları arasında çıkan ve iç savaşa dönüşen çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirmişti.

Yaklaşık yüzde 80'ini silahlı grupların kontrol ettiği ülkede, OAC hükümeti ile silahlı gruplar arasında Sudan'ın ev sahipliğinde yapılan barış görüşmelerinde nihai anlaşma 6 Şubat 2019'da imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında silahlı grupların temsilcileri hükümette yer almaya başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez