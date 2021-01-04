Orta Afrika Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanı seçiminin galibi belli oldu

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 27 Aralık 2020'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 53,92'sini alan Faustin Archange Touadera, yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Ulusal Seçim Kurumundan (ANE) yapılan açıklamada, 27 Aralık'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin galibinin, 2016'dan bu yana cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Faustin Archange Touadera olduğunu duyurdu.

Seçimlerde yaklaşık 1,8 milyon seçmen, ülkeyi 5 yıl boyunca yönetecek cumhurbaşkanıyla 140 milletvekilini seçmek için 27 Aralık'ta sandık başına gitmişti.

Çatışmaların gölgesinde gerçekleştirilen seçimlerde, favori aday gösterilen mevcut Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera'nın yanı sıra Orta Afrika Halk Kurtuluş Hareketi'nin adayı (MLPC) eski Başbakan Martin Ziguele, 2014-2016 geçiş dönemi Cumhurbaşkanı Catherine Samba-Panza ve OAC Yenilenme Partisinin (URCA) adayı Anicet-Georges Dologuele yarışmıştı.

OAC'de 18 Aralık'ta başlayan çatışmalar

OAC Anayasa Mahkemesinin, devrik lider François Bozize'nin cumhurbaşkanı seçimi için adaylık başvurusunu, "insanlığa karşı suç ve soykırıma teşebbüs" ve "Bozize'nin Birleşmiş Milletlerin (BM) yaptırım listesinde olması' nedeniyle kabul etmemesinin ardından 18 Aralık 2020'de hükümet ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Hükümet ve BM, ülkede güvenlik güçleri ile isyancılar arasında 18 Aralık'ta başlayan çatışmaların sorumlusu olarak Bozize'yi göstererek onu, darbe hazırlığı yapmakla suçlamıştı.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplarca kontrol edilen ülkede, CPC koalisyonu çatısı altında toplanan isyancı gruplar, başkent Bangui'yi ele geçirmek için harekat başlatmıştı.

CPC koalisyonu, 3R (Geri Dönüş, Talep, Yeniden Güçlendirme) hareketi, Orta Afrika Cumhuriyeti Barış Birimi (UPC), Orta Afrika Cumhuriyeti Yurtsever Hareketi (MPC), Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Yeniden Doğuşu için Halk Cephesi (FPRC) ve Hristiyan Anti-Balaka isyancı gruplarının birkaç hafta önce birleşmesiyle oluşmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez