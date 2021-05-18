Orta Afrika Cumhuriyeti'nde çıkan çatışmalarda 20'ye yakın kişi öldü
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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde çıkan çatışmalarda 20'ye yakın kişi öldü

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde çıkan çatışmalarda 20'ye yakın kişi öldü
Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım - Haberler | Güncel

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) ayrılıkçılar ile paralı askerler arasında çıkan çatışmalarda yaklaşık 20 kişi öldü.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) ayrılıkçılar ile paralı askerler arasında çıkan çatışmalarda yaklaşık 20 kişi öldü.

Ülkenin orta kesiminde yer alan Ouaka Bölge Valisi Victor Bissekoin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Boyo köyünde hafta sonu Orta Afrika Cumhuriyeti Barış Birimi (UPC) silahlı grubuna bağlı ayrılıkçılar ile paralı askerler arasında patlak veren çatışmaların devam ettiğini söyledi.

Çoğu sivil 20'ye yakın kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Bissekoin, çatışmaların devam etmesi nedeniyle ölü sayısının artabileceğine dikkati çekti.

Bissekoin, güvenlik güçleri tarafından 14 Mayıs'ta Bambari kentinden püskürtülen UPC ayrılıkçılarının Boyo köyüne çekildiğini de kaydetti.

OAC ve Rus yetkilileri, ülkedeki şiddet olaylarına karşı birlikte mücadele etmek amacıyla Ağustos 2018'de askeri anlaşma imzalamıştı. Anlaşmayla, Rus güçleri, OAC askerlerine güvenlik konusunda eğitim verme yetkisine sahip olmuştu.

Rus askerlerinin yanı sıra Ruandalı askerler OAC'deki şiddet olaylarıyla mücadele eden güvenlik güçlerine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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