Orta Afrika Cumhuriyeti'nde çatışmalar nedeniyle 14 günlük olağanüstü hal ilan edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde çatışmalar nedeniyle 14 günlük olağanüstü hal ilan edildi

21.01.2021 23:51 | Son Güncelleme: 21.01.2021 23:54
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde çatışmalar nedeniyle 14 günlük olağanüstü hal ilan edildi

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) isyancıların başkent Bangui'yi ele geçirmek için saldırı başlatmasının ardından ülke genelinde iki haftalık olağanüstü hal ilan edildi.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) isyancıların başkent Bangui'yi ele geçirmek için saldırı başlatmasının ardından ülke genelinde iki haftalık olağanüstü hal ilan edildi.

Cumhurbaşkanlığı Bürosundan yapılan açıklamada, isyancı grup Değişim için Vatanseverler Koalisyonu (CPC) ile mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin elini güçlendirmek amacıyla ülke genelinde, bu geceden itibaren 2 haftalık olağanüstü hal ilan edildiği duyuruldu.

Ülkede 13 Ocak'ta başkent Bangui'yi ele geçirme girişiminde bulunan isyancılar ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşanmış, 3 Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü askeri hayatını kaybetmişti.

OAC'de 18 Aralık'ta başlayan çatışmalar

Anayasa Mahkemesinin, devrik lider François Bozize'nin cumhurbaşkanı seçimi için yaptığı adaylık başvurusunu reddetmesinin ardından 18 Aralık 2020'de hükümet ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplarca kontrol edilen ülkede, CPC koalisyonu çatısı altında toplanan isyancı gruplar, başkent Bangui'yi ele geçirmek için harekat başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Sarıgül
Magazin Can Yaman Cansu Dere Acun Ilıcalı Gülben Ergen
Spor Ali Koç Arda Turan Rıza Çalımbay Josef De Souza Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kar Rusya Joe Biden Diyarbakır
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Orta Afrika Cumhuriyeti'nde çatışmalar nedeniyle 14 günlük olağanüstü hal ilan edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 00:01:32. #1.14#
title