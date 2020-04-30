- Orta Afrika Cumhuriyeti'nde çatışma: 25 ölü
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- Orta Afrika Cumhuriyeti'nde çatışma: 25 ölü

- Orta Afrika Cumhuriyeti'nde çatışma: 25 ölü
30.04.2020 21:31 | Son Güncelleme: 30.04.2020 21:33

- Orta Afrika Cumhuriyeti'nde çatışma: 25 ölü Orta Afrika Cumhuriyeti'nin kuzey doğusunda silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 25 kişi hayatını kaybetti.

- Orta Afrika Cumhuriyeti'nde çatışma: 25 ölü

BANGUİ - Orta Afrika Cumhuriyeti'nin kuzey doğusunda silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 25 kişi hayatını kaybetti.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin kuzey doğusunda bulunan Ndele'de silahlı grupların çatışması sonucu 25 sivil hayatını kaybederken, 51 kişi yaralandı. CAR İletişim Bakanı Ange-Maxime Kazigui, yaptığı açıklamada 25 sivilin hayatını kaybettiğini, 51 kişinin ise yaralandığını aktardı. Bakan Kazigui, çatışmanın Ndele kasabasının merkezinde bulunan Pazar alanında meydana geldiğini ifade ederken, çatışmanın neden çıktığının ise henüz bilinmediğini açıkladı.

Ndele kasabası bulunduğu coğrafya nedeni ile Goula ve Rounga halkları arasındaki etnik çatışmalara sahne oluyor.

CAR hükümeti şiddeti ve yaşanan çatışmaları durdurmak amacı ile 14 silahlı grup ile barış anlaşması imzalarken, rakip milisler ise ülke kaynakların kontrolü için birbirleri ile savaş halinde bulunuyor.

- Orta Afrika Cumhuriyeti'nde çatışma: 25 ölü

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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