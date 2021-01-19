Orta Afrika Cumhuriyeti'nde BM askerlerine saldırı: 3 ölü

Birleşmiş Milletler Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Çok Boyutlu Entegre ve İstikrar Heyeti (MINUSCA) askerlerine düzenlenen saldırıda 2 Faslı ve 1 Gabonlu asker hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Çok Boyutlu Entegre ve İstikrar Heyeti (MINUSCA) askerlerine düzenlenen saldırıda 2 Faslı ve 1 Gabonlu asker hayatını kaybetti.

MINUSCA tarafından yapılan yazılı açıklamada, barış karşıtı silahlı grupların ülkenin güney bölgesindeki askeri konvoya düzenlediği pusu sonucu yaşanan çatışmalarda 3 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

BM'nin Orta Afrika Cumhuriyeti Özel Temsilcisi ve MINUSCA Başkanı Mancur Ndiaye, yaşanan saldırıyı "korkakça" olarak nitelendirirken, "silahlı saldırganların yakalanarak adalet karşısına çıkarılacağını" vurguladı.

Başkan Ndiaye ayrıca, Fas ve Gabon hükümetlerine başsağlığı diledi.

MINUSCA, BM tarafından Orta Afrika Cumhuriyeti'nde biten iç savaş sonrası barış ve güvenliğinin devamlılığını sağlamak için 10 Nisan 2014'te kuruldu.

10 binden fazla BM askerinin görev yaptığı ülkede, barış karşıtı silahlı grupların barış gücü askerlerine karşı zaman zaman saldırılarda bulunduğu biliniyor.

8 Ağustos 2015'te yaşanan çatışmalarda da MINUSCA'ya bağlı 8 askerin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık