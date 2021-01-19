Orta Afrika Cumhuriyeti'nde BM askerlerine saldırı: 3 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde BM askerlerine saldırı: 3 ölü

19.01.2021 20:03 | Son Güncelleme: 19.01.2021 20:06
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde BM askerlerine saldırı: 3 ölü

Birleşmiş Milletler Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Çok Boyutlu Entegre ve İstikrar Heyeti (MINUSCA) askerlerine düzenlenen saldırıda 2 Faslı ve 1 Gabonlu asker hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Çok Boyutlu Entegre ve İstikrar Heyeti (MINUSCA) askerlerine düzenlenen saldırıda 2 Faslı ve 1 Gabonlu asker hayatını kaybetti.

MINUSCA tarafından yapılan yazılı açıklamada, barış karşıtı silahlı grupların ülkenin güney bölgesindeki askeri konvoya düzenlediği pusu sonucu yaşanan çatışmalarda 3 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

BM'nin Orta Afrika Cumhuriyeti Özel Temsilcisi ve MINUSCA Başkanı Mancur Ndiaye, yaşanan saldırıyı "korkakça" olarak nitelendirirken, "silahlı saldırganların yakalanarak adalet karşısına çıkarılacağını" vurguladı.

Başkan Ndiaye ayrıca, Fas ve Gabon hükümetlerine başsağlığı diledi.

MINUSCA, BM tarafından Orta Afrika Cumhuriyeti'nde biten iç savaş sonrası barış ve güvenliğinin devamlılığını sağlamak için 10 Nisan 2014'te kuruldu.

10 binden fazla BM askerinin görev yaptığı ülkede, barış karşıtı silahlı grupların barış gücü askerlerine karşı zaman zaman saldırılarda bulunduğu biliniyor.

8 Ağustos 2015'te yaşanan çatışmalarda da MINUSCA'ya bağlı 8 askerin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Nikol Paşinyan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ajda Pekkan Hande Erçel Aleyna Tilki Demet Özdemir
Spor Mesut Özil Emre Taşdemir Emre Belözoğlu Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Ankaragücü
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Orta Afrika Cumhuriyeti'nde BM askerlerine saldırı: 3 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 20:12:38. #1.14#
title