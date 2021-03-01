Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Aralık 2020'de başlayan çatışmalar nedeniyle 240 bin kişi yerinde oldu
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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Aralık 2020'de başlayan çatışmalar nedeniyle 240 bin kişi yerinde oldu

01.03.2021 15:39 | Son Güncelleme: 01.03.2021 16:04
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Aralık 2020'de başlayan çatışmalar nedeniyle 240 bin kişi yerinde oldu

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) ayrılıkçılarla güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar nedeniyle Aralık 2020'den bu yana 240 bin kişinin yerinden olduğunu bildirildi.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) ayrılıkçılarla güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar nedeniyle Aralık 2020'den bu yana 240 bin kişinin yerinden olduğunu bildirildi.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, ülkedeki çatışmalarda evini terk etmek zorunda kalanların sayısı 240 bine yükseldi.

Ülkenin Bangassou bölgesindeki evini terk etmek zorunda kalan 34 yaşındaki??????? Monique Moukidje, şiddetli çatışmalar nedeniyle birçok insanın hayatını kaybettiğini söyledi.

Bangassou, "Kaçmak zorunda kaldım çünkü mermilerin hedefi yok." dedi.

Yetkililer ise evini terk etmek zorunda kalan on binlerce insanın gıda, temiz su ve sağlık alanında acil yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

OAC'deki çatışmalar

OAC Anayasa Mahkemesinin, devrik lider Francois Bozize'nin cumhurbaşkanı seçimi için adaylık başvurusunu, "insanlığa karşı suç ve soykırıma teşebbüs" ile "Bozize'nin Birleşmiş Milletlerin (BM) yaptırım listesinde olması" nedeniyle kabul etmemesinin ardından 18 Aralık 2020'de hükümet ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Hükümet ve BM, çatışmaların sorumlusu olarak gösterdiği Bozize'yi "darbe hazırlığı yapmakla" suçlamıştı.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplarca kontrol edilen ülkede, Değişim İçin Vatanseverler Koalisyonu (CPC) çatısı altında toplanan isyancı gruplar, başkent Bangui'yi ele geçirmek için Aralık 2020'de harekat başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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