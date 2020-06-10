Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 5 isyancı etkisiz hale getirildi, 17 asker yaralandı
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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 5 isyancı etkisiz hale getirildi, 17 asker yaralandı

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin batısındaki Bouar kasabasında, Orta Afrika Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri (FACA) ile "3R" adlı silahlı grup arasında çıkan çatışmada 5 isyancı öldürüldü, 17 asker yaralandı.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 5 isyancı etkisiz hale getirildi, 17 asker yaralandı
10.06.2020 21:29 | Son Güncelleme: 10.06.2020 21:32

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin batısındaki Bouar kasabasında, Orta Afrika Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri (FACA) ile "3R" adlı silahlı grup arasında çıkan çatışmada 5 isyancı öldürüldü, 17 asker yaralandı.

Hükümet sözcüsü Ange Maxime Kazagui, yaptığı açıklamada, "3R" üyesi silahlı isyancıların Nana-Mambere eyaletinin Bouar kasabasında bulunan askeri kampa saldırı düzenlediğini belirtti.

Kazagui, askerlerin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, 5 isyancının etkisiz hale getirildiğini, 17 askerin yaralandığını bildirdi.

Ülkenin batısı, son dönemde 3R adlı silahlı grubun saldırılarına sahne oluyor. Kamerunlu Abass Sidiki liderliğindeki silahlı grup, Peul etnik grubunun haklarını savunmak amacıyla 2015'te kurulmuştu.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün verilerine göre, cinayet ve yağmalama suçlarından sorumlu tutulan 3R, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin kuzeybatısının kontrolünü sağlamak amacıyla düzenlediği eylemlerde birçok sivilin ölümüne neden oldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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