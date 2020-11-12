Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 292 eski isyancı orduya katıldı
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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 292 eski isyancı orduya katıldı

12.11.2020 23:03 | Son Güncelleme: 12.11.2020 23:06
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 292 eski isyancı orduya katıldı

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde dün silahlı gruplar ile hükümet arasında imzalanan barış anlaşmasından sonra, bugün 292 eski isyancı yemin ederek orduya katıldı.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde dün silahlı gruplar ile hükümet arasında imzalanan barış anlaşmasından sonra, bugün 292 eski isyancı yemin ederek orduya katıldı.

Başkent Bangui'ye 15 kilometre uzaklıkta Nzila Ulusal Öncü Birliğinde (JPN) gerçekleşen eski isyancıların yemin törenine katılan Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Touadera, "Şu andan itibaren, hepiniz Orta Afrika Silahlı Kuvvetlerinin (FACA) değerli evlatlarısınız. Size verilen millete hizmet etme fırsatını iyi değerlendirin." ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Silahsızlanma, Yeniden Entegrasyon ve Geri Dönüş Projesi'nden (DDRR) sorumlu Albay Achille Ismael Kongondo ise orduya katılan 292 eski isyancının karma bir yapı olan Özel Ortak Güvenlik Birimine (USMS) sevk edileceğini belirtti.

OAC'de dün, hükümet ile silahlı gruplar arasında Cumhurbaşkanı Touadera'nın yürüttüğü barış görüşmelerinin ardından anlaşma imzalanmıştı.

OAC hükümeti ile 14 isyancı grup arasında 6 Şubat 2019'da barış anlaşması yapılmasına rağmen isyancı grupların saldırıları devam ediyordu.

Ülkede 2013 yılında Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman Seleka grupları arasında çıkan ve iç savaşa dönüşen çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

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