Orta Afrika Cumhuriyeti ile Kamerun arasındaki sınır trafiği normale döndü
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Orta Afrika Cumhuriyeti ile Kamerun arasındaki sınır trafiği normale döndü

12.01.2021 11:59 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:02
Orta Afrika Cumhuriyeti ile Kamerun arasındaki sınır trafiği normale döndü

Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) ile Kamerun arasındaki sınır geçişleri, OAC'de görev yapan Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonunun (MINUSCA) desteğiyle yeniden başladı.

Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) ile Kamerun arasındaki sınır geçişleri, OAC'de görev yapan Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonunun (MINUSCA) desteğiyle yeniden başladı.

OAC Başbakanı Firmin Ngrebada, yaptığı yazılı açıklamada, Duala ve Bangui kentleri arasındaki sınır trafiğinin normale döndüğünü ve güvenliğin MINUSCA tarafından kara ve hava yoluyla sağlanacağını ifade etti.

Sınır trafiğindeki aksaklıkların OAC'nin ekonomisini olumsuz etkilediğini belirten Ngrebada, bu konuyu takip etmek amacıyla kriz masası oluşturulduğunu söyledi.

OAC Finans ve Bütçe Bakanı Henri Marie Dondra, geçen hafta yaptığı açıklamada, 1000'den fazla kamyonun sınırda mahsur kaldığını açıklamıştı.

OAC'de 18 Aralık'ta başlayan çatışmalar

OAC Anayasa Mahkemesi, mevcut Cumhurbaşkanı Faustin Archange Tuadera'nın karşısında en güçlü aday olarak gösterilen François Bozize'nin cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusunu, "insanlığa karşı suç ve soykırıma teşebbüs" suçlamasıyla BM yaptırım listesinde olması nedeniyle kabul etmemesinin ardından, hükümet ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Hükümet, ülkede güvenlik güçleri ile ayrılıkçılar arasında 18 Aralık'ta başlayan çatışmaların sorumlusu olarak gösterdiği Bozize'yi darbe hazırlığı yapmakla suçlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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