Orta Afrika Cumhuriyeti çatışmaların gölgesinde yarın sandık başına gidiyor

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) 1,8 milyon seçmen 18 Aralık'ta başlayan ve ülkeyi savaş alanına dönüştüren çatışmaların gölgesinde sandık başına gidiyor.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) 1,8 milyon seçmen 18 Aralık'ta başlayan ve ülkeyi savaş alanına dönüştüren çatışmaların gölgesinde sandık başına gidiyor.

Ulusal Seçim Kurumu (ANE) yaptığı açıklamada, 27 Aralık cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için 12 Aralık'ta başlayan seçim kampanyalarının 25 Aralık gecesi sona ermesiyle seçim yasaklarının başladığını duyurdu.

OAC'nde yarın halk ülkeyi 5 yıl boyunca yönetecek cumhurbaşkanıyla 140 milletvekilini seçmek için sandık başına gidecek.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda salt çoğunluğun sağlanamaması halinde, en yüksek oyu alan iki aday arasında 14 Şubat'ta ikinci tur yapılacak.

En favori aday olarak gösterilen mevcut Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera'nın yanı sıra 16 aday yarışacak.

Orta Afrika Halk Kurtuluş Hareketi'nin adayı (MLPC) eski Başbakan Martin Ziguele, 2014-2016 geçiş dönemi Cumhurbaşkanı Catherine Samba-Panza ve OAC Yenilenme Partisinin (URCA) adayı Anicet-Georges Dologuele seçimlerde yarışacak adaylar arasında yer alıyor.

OAC Anayasa Mahkemesi ayrılıkçı grup Seleka tarafından 2013'te darbeyle yönetimden indirilen François Bozize'nin cumhurbaşkanı seçimi için adaylık başvurusunu, devrik liderin "insanlığa karşı suç ve soykırıma teşebbüs" suçlamasıyla Birleşmiş Milletlerin (BM) yaptırım listesinde olması nedeniyle, kabul etmemişti.

Devrik lider Bozize seçimlerde OAC Yenilenme Partisinin (URCA) adayı ve Toudera'nın en güçlü rakibi olarak gösterilen eski Başbakan Anicet-Georges Dologuele'yi destekleyeceğini duyurmuştu.

İsyancı koalisyonu Seleka'nın lideri Michel Djotodia ise mevcut Cumhurbaşkanı Touadéra'ya desteğini açıklamıştı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı adayı Jean-Serge Bokassa'nın ülkedeki çatışma ortamını gerekçe göstererek adaylığını geri çekmesinin ardından, 6 cumhurbaşkanı adayı Anayasa Mahkemesine seçimlerin iptali için başvuru yaptı. Anayasa Mahkemesinin kararını bugün açıklaması bekleniyor.

-Seçimleri gölgeleyen çatışmalar

OAC Anayasa Mahkemesi, mevcut Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera'nın karşısında en güçlü aday olarak gösterilen François Bozize'nin cumhurbaşkanı seçimi için adaylık başvurusunu, "insanlığa karşı suç ve soykırıma teşebbüs" suçlamasıyla Birleşmiş Milletlerin (BM) yaptırım listesinde olması nedeniyle kabul etmemesinin ardından, hükümet ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Hükümet, ülkede güvenlik güçleri ile isyancılar arasında 18 Aralık'ta başlayan çatışmaların sorumlusu olarak Bozize'yi göstererek, darbe hazırlığı yapmakla suçlamıştı.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplarca kontrol edilen ülkede, hükümet ile silahlı gruplar arasında birçok bölgede çatışmalar hala devam ediyor.

OAC, Hristiyan Anti-Balaka isyancı grubunun başkent Bangui'ye 100 kilometre mesafedeki Bossembele ve Yaloke şehirlerinin kontrolünü ele geçirmesinden sonra, Orta Afrika Yurtseverler Koalisyonu (CPC) adlı isyancı grubu üyeleri de ülkenin Kamerun sınırındaki Beloko ve Cantonnier kentlerinde kontrolü ele geçirmişti.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSCA), OAC Barış için Birliği (UPC) adlı isyancı grup ile güvenlik güçleri arasında 3 gün süren çatışmalarda, Bambari şehrinin kontrolünün güvenlik güçlerinin eline geçtiğini açıklamıştı.

Rusya Fransa ve Ruanda'dan askeri yardım talebi

OAC Dışişleri Bakanı Sylvie Temon, seçim sürecinin güvence altına alınabilmesi için Rusya'dan ve Ruanda'dan yardım talebinde bulundu.

Ruanda ve Rusya, OAC'nin yardım talebine olumlu yanıt verip ülkeye yüzlerce asker gönderdi.

Rusya makamları, BM Barış Gücü misyonunda görevli 14 Rus subayın haricinde OAC yetkililerinin talebi üzerine ülke ordusunu eğitmek için ülkeye çok sayıda Rus askeri personelinin gönderildiğini kaydetti.

Fransa ise isyancılarla mücadele ve seçim güvenliğinin sağlanabilmesi için hava desteği sağlayacağını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez