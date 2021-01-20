Orta Afrika Cumhuriyeti, BM'den silah ambargosunu kaldırmasını istedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Orta Afrika Cumhuriyeti, BM'den silah ambargosunu kaldırmasını istedi

20.01.2021 15:09 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:12
Orta Afrika Cumhuriyeti, BM'den silah ambargosunu kaldırmasını istedi

Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) Başbakanı Firmin Ngrebaba, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) OAC'ye 2013'te koyduğu silah ambargosunun kaldırılmasını talep etti.

Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) Başbakanı Firmin Ngrebaba, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) OAC'ye 2013'te koyduğu silah ambargosunun kaldırılmasını talep etti.

Ngrebaba, basına yaptığı açıklamada, OAC'nin güvenlik durumunu incelemek üzere BMGK'nin yarın toplantı düzenleyeceğini ve bu kapsamda Fransa, Çin, Rusya ve ABD'nin diplomatlarıyla görüştüğünü ifade ederek BMGK'nin OAC'ye yönelik aldığı silah ambargosu kararının tamamen kaldırılmasını istedi.

BMGK, ülkede 2013'te patlak veren şiddet olaylarına karşı güvenlik önlemi amacıyla silah ambargosu kararı almıştı.

OAC hükümeti ise ülkenin üçte ikisini kontrol eden ayrılıkçılarla etkin bir şekilde mücadele etmek amacıyla kararın iptal edilmesini bekliyor.

Ülkede 2013'te Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman Seleka grupları arasında çıkan ve iç savaşa dönüşen çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirmişti. Seleka tarafından 2013'te darbeyle yönetimden uzaklaştırılan ve Uganda'ya sürgüne gönderilen devrik lider Francois Bozize, ülkede geçen ay düzenlenen cumhurbaşkanı seçimi için adaylık başvurusunda bulunmuştu.

Ancak OAC Anayasa Mahkemesinin, Bozize'nin başvurusunu, "insanlığa karşı suç ve soykırıma teşebbüs" ve "Bozize'nin BM yaptırım listesinde olması" nedeniyle kabul etmemesinin ardından 18 Aralık'ta hükümet ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Donald Trump Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Seren Serengil Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Ankara Hastane Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Orta Afrika Cumhuriyeti, BM'den silah ambargosunu kaldırmasını istedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 15:14:15. #1.15#
title