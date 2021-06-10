Orta Afrika Cumhuriyeti Başbakanı Firmin Ngrebada istifa etti
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Orta Afrika Cumhuriyeti Başbakanı Firmin Ngrebada istifa etti

Orta Afrika Cumhuriyeti Başbakanı Firmin Ngrebada istifa etti
Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel

Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) Başbakanı Firmin Ngrebada, Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera'ya istifasını sundu.

Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) Başbakanı Firmin Ngrebada, Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera'ya istifasını sundu.

Ngrebada Twitter hesabında yaptığı paylaşımında, kendisinin ve kabinesinin istifasını Cumhurbaşkanı Touadera'ya sunduğunu bildirdi.

Ngrebada 2019'dan bu yana başbakanlık görevini yürütüyordu.

Kısa süre içerisinde Cumhurbaşkanı Touadera'nın yeni kabineyi açıklaması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

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