Orta Afrika Cumhuriyeti askerleri sınır bölgesinde Çad askerine saldırdı
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Orta Afrika Cumhuriyeti askerleri sınır bölgesinde Çad askerine saldırdı

Orta Afrika Cumhuriyeti askerleri sınır bölgesinde Çad askerine saldırdı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Orta Afrika Cumhuriyeti ordusuna ait birliklerin, dün sınır bölgesindeki saldırısı sonucunda 6 Çad askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Orta Afrika Cumhuriyeti ordusuna ait birliklerin, dün sınır bölgesindeki saldırısı sonucunda 6 Çad askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çad Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırıda bir Çad askerinin öldüğü, kaçırılan 5 askerin de Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Mbang köyünde infaz edildiği belirtildi.

"Orta Afrika Cumhuriyeti Jandarma Teşkilatı, infaz edilen 5 askerin cesetlerini almaları için Çadlı yetkililere çağrı yaptı." ifadesi kullanılan açıklamada, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Çad askerlerine yönelik saldırısının kasıtlı ve planlı olduğu kaydedildi.

Orta Afrika Cumhuriyeti basınında yer alan haberlerde ise öldürülen Çadlı askerlerin Rus paralı askerler olduğu öne sürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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