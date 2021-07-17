ORSİAD ve GGYD'den Kurban Bayramı mesajı Açıklaması
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ORSİAD ve GGYD'den Kurban Bayramı mesajı Açıklaması

ORSİAD ve GGYD'den Kurban Bayramı mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur ile Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı Nezih Allıoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur ile Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı Nezih Allıoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

ORSİAD Başkanı Çamur, mesajında, başkent sanayicisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarına rağmen iyi bir performans gösterdiğini, özellikle ihracatçıların toparlanma sürecini başarıyla yönettiğini bildirdi.

Salgının etkilerinin azalmaya başlaması, reel sektöre yönelik mali destekler, Türkiye'nin üretim kabiliyeti ve coğrafi konumu sayesinde sanayi sektöründeki hareketliliğin giderek arttığını belirten Çamur, "Umuyoruz ki sonbahara doğru bunu daha çok hissedeceğiz." ifadesini kullandı.

Çamur, salgınının sağlıktan ekonomiye tüm alanlarda derin yaralar açtığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"İş dünyamızda özellikle bizim gibi sivil toplum kuruluşu çatısı altında olanların birbirlerine nasıl destek olduklarına, tek bir iş yerinin dahi kapısına kilit vurulmaması için mücadele ettiklerine, tek bir çalışanın dahi işinden olmaması için büyük çaba gösterdiklerine tanıklık ettik. Birlik ve beraberlik içinde olursak hiçbir kuvvetin bizi ortadan kaldıramayacağını gördük. Kayıplarımız nedeniyle buruğuz ama tünelin ucundaki ışığı gördük. Gelecekle ilgili asla umutsuz değiliz. Şu süreçte herkesten beklentimiz, salgın bitmiş gibi davranmayıp kurallara uymaları. İş dünyamızdan istediğimiz ise üretimden asla vazgeçmemeleri. Bu duygu ve düşüncelerle herkesin Kurban Bayramı'nı sağlık dileklerimizle kutluyoruz."

GGYD Başkanı Allıoğlu da Kovid-19 salgınının milli ve dini bayramları da etkilediğini belirterek, "Hepimiz için çok zor günler, aylar oldu. Biraz daha sabretmeliyiz. Kutlamaları tadında bırakalım, tedbiri elden bırakmayalım. Tehlike geçmiş değil." değerlendirmesinde bulundu.

Bayram süresince ve tatilde temizlik, maske ve mesafe kurallarına en üst düzeyde dikkat edilmesi gerektiğini bildiren Allıoğlu, "Güzel ve aydınlık günlere, bayramları bayram gibi coşkulu yaşayacağımız günlere, ülkece, milletçe toparlanacağımız günlere az kaldığını umut ederek, Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlıklı, huzurlu, barış ve sevgi dolu günler diliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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ORSİAD ve GGYD'den Kurban Bayramı mesajı Açıklaması - Haberler Ekonomi
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