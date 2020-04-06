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Organize Sanayi Bölgesi, Sincan, Ekonomi

ORSİAD üyesi iş yerlerinde Kovid-19 önlemleri

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında gerekli önlemlerin alındığını belirterek, "Üretim yapan firmaların bir bölümü, çalışanları Kovid-19'dan korumak için eleman...

06.04.2020 11:52 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:52
ORSİAD üyesi iş yerlerinde Kovid-19 önlemleri

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında gerekli önlemlerin alındığını belirterek, "Üretim yapan firmaların bir bölümü, çalışanları Kovid-19'dan korumak için eleman sayısını azaltıp vardiya sayısını artırdı. Böylece üretim esnasında daha az sayıda insan bir araya geliyor." ifadesini kullandı.

Çamur, yaptığı yazılı açıklamada, OSTİM, Sincan ve İvedik organize sanayi bölgelerinde Kovid-19'a karşı alınan tedbirler ve üreticinin durumuna ilişkin bilgi verdi.

Ekonomik büyümenin anahtarının sanayi sektörü, sanayinin kalbinin ise organize sanayi bölgeleri olduğunu belirten Çamur, salgının başlamasıyla hizmet sektöründeki işletmelerin büyük oranda faaliyetlerini eve taşıdığını, üretim sanayisindekilerin ise esnek çalışma saatlerine geçiş yaptığını kaydetti.

Çamur, Kovid-19 ile mücadelede gerekli adımların atıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Üretim yapan firmaların bir bölümü, çalışanları Kovid-19'dan korumak için eleman sayısını azaltıp vardiya sayısını artırdı. Böylece üretim esnasında daha az sayıda insan bir araya geliyor. Giriş ve çıkışlar kontrol altına alınırken önlemler kapsamında çalışanların ateşi düzenli olarak ölçülüyor, genel temizlik ve hijyen faaliyetinin yanı sıra çalışanların kullanması için uygun alanlarda dezenfektan ve maskeler bulunduruluyor. Elbette piyasada ciddi bir durgunluk söz konusudur, hem sanayici hem esnaf zor durumdadır. Sınır kapılarındaki sağlık ve güvenlik tedbirleri nedeniyle ihracat ve ithalatta aksamalar yaşanmakta, ürünler bekletilmektedir. Ancak şu an bizler için önemli olan çalışanlarımızın ve toplumun sağlığı, güvenliğidir."

Üyelerin durumu araştırma ile tespit edildi

ORSİAD olarak, üyelerin Kovid-19'dan ne kadar etkilendikleri ve beklentilerine ilişkin çalışma başlattıklarına işaret eden Çamur, ORSİAD üyesi sanayici ve iş insalarının salgın nedeniyle yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini sektörlere göre ayırarak ilgili odalara, bakanlıklara ve Cumhurbaşkanlığına ileteceklerini kaydetti.

Çamur, öncelikli taleplerinin desteklerle ilgili olacağının altını çizerek, "Hiç kuşku yok ki önce toplum sağlığı önemlidir ancak bu süreci atlattığımızda en önemli gündemimizin ekonomi olacağı unutulmamalıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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