ORSİAD, sanayicilerden elektrik ve doğal gaz kesintisi talimatlarına uymalarını istedi

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, sanayiye verilen elektrik ve doğal gazdaki düşüşün yaratacağı kayıptan tüm sanayicilerin etkileneceğini belirterek, "Herkesin elektrik ve gazının kesilmesini engellemek için tüm...

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, sanayiye verilen elektrik ve doğal gazdaki düşüşün yaratacağı kayıptan tüm sanayicilerin etkileneceğini belirterek, "Herkesin elektrik ve gazının kesilmesini engellemek için tüm sanayicilerimizin talimatlara ve güç düşümlerine uyması önemli." ifadesini kullandı.

Çamur, yazılı açıklamasında, sanayide elektrik ve gaz kesintilerine yönelik gelişmeleri değerlendirdi.

Tüm işletmelerin konuya ilişkin talimatlara uymalarının önem taşıdığını vurgulayan Çamur, Türk sanayicisinin uğradığı zararın daha fazla büyümeden sürecin atlatılmasını beklediklerini bildirdi. Çamur, "Sanayici için en temel gereksinimler olan elektrik ve doğal gazın kesintiye uğraması hiç kuşku yok ki ciddi kayıplara yol açacak. Kesintilerin özellikle ihracatçı firmalarımız için geri dönüşü mümkün olmayan sorunlara yol açmamasını temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sanayiye verilen elektrik ve gazda yüksek orandaki düşüşün yaratacağı maddi ve manevi kayıptan tüm sanayicilerin etkileneceğine dikkati çeken Çamur, şunları kaydetti:

"Elbette üretim kaybı bekliyoruz ancak şu süreçte yapılabilecek en önemli şey, tüm sanayicilerimizin bu kesintilerle ilgili talimatlara uymalarıdır. Süreci en az zararla atlatmak ve verimli kullanmak adına, işletmeler planlı bakımları varsa onu öne çekebilirler, sıkıntı giderildiğinde de birden fazla mesai yaparak üretim kaybının önüne bir nebze olsun geçebilirler. Herkesin elektrik ve gazının kesilmesini engellemek için tüm sanayicimizin talimatlara ve güç düşümlerine uyması önemli. Elbette bu noktada devletimizin de desteği şart. Özellikle ihracatçıya dönük vergilerde indirim veya muafiyet, SGK desteği ve faiz desteği çok önemli. Bu destek yalnızca işletmelerin ayakta durması için değil, ülkemiz ekonomisi için de hayati önem taşıyor."