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ORSİAD Başkanı Levent Çamur'dan büyüme değerlendirmesi Açıklaması

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çamur, "Reel sektörün finansal beklentilerinin karşılanmasına dönük hamlelerin devam etmesi halinde Türk ekonomisinin süreci en az hasarla atlatacağına inanıyoruz.

ORSİAD Başkanı Levent Çamur'dan büyüme değerlendirmesi Açıklaması
30.05.2020 12:15 | Son Güncelleme: 30.05.2020 12:15

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çamur, "Reel sektörün finansal beklentilerinin karşılanmasına dönük hamlelerin devam etmesi halinde Türk ekonomisinin süreci en az hasarla atlatacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çamur, yazılı açıklamasında, yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Ankara'nın ihracatının yılın ilk çeyreğinde yüzde 8,84 azaldığını aktaran Çamur, "Bu oranla Ankara pandemi döneminde ihracatı en az düşen büyük iller arasındadır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğindeki yüzde 4,5'lik büyüme performansıyla umut verdiğinin altını çizen Çamur, yeni tip koronavirüs (Kovis-19) salgınının geç gelmesinin baz etkisi ve koordineli adımlarla ilk çeyreğin yara alınmadan atlatıldığını belirtti.

Çamur, 1 Haziran itibarıyla yeni normalleşme sürecinin başlayacağını hatırlatarak, toparlanma sinyallerinin verildiğini kaydetti. Çamur, "Bu piyasalar açısından önemli. Reel sektörün finansal beklentilerinin karşılanmasına dönük hamlelerin devam etmesi halinde de Türk ekonomisinin süreci en az hasarla atlatacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Nisan ayı dış ticaret istatistiklerinde ise salgının etkilerinin görülmeye başlandığını belirten Çamur, "Tedbiri elden bırakmadan başlayacak normalleşme süreci, dünyadaki toparlanma, dış ticarete dönük alınacak önlemlerle ihracatımızın yeniden rayına girmesi sanayiciler olarak hepimizin beklentisidir." görüşüne yer verdi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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