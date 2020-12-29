ORSİAD Başkanı Çamur: "Yeni yılda beklentimiz finansman sorunlara odaklanılması"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ORSİAD Başkanı Çamur: "Yeni yılda beklentimiz finansman sorunlara odaklanılması"

29.12.2020 11:01 | Son Güncelleme: 29.12.2020 11:04
ORSİAD Başkanı Çamur:

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, Türk sanayisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm olumsuzluklarına rağmen iyi bir sınav verdiğini belirterek, "Yeni yılda beklentimiz finansman sorunlara odaklanılması.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, Türk sanayisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm olumsuzluklarına rağmen iyi bir sınav verdiğini belirterek, "Yeni yılda beklentimiz finansman sorunlara odaklanılması. Başarırsak, toparlanırız." ifadesini kullandı.

Çamur yaptığı yazılı açıklamada, 2021 yılının dünyaya sağlık ve huzur getirmesini diledi.

Türk ekonomisinin 2020'ye iyi bir giriş yaptığını ancak salgın nedeniyle diğer ülkeler gibi çok zor bir süreçten geçtiğini anımsatan Çamur, olumsuzluklara rağmen sanayicinin mücadeleden vazgeçmediğini vurguladı.

Çamur, Türk sanayi sektörünün son bir yıldaki mücadelesinin takdire değer olduğunu, bunun üretim, istihdam, ihracat ve yatırımlarda görüldüğünün altını çizdi.

Kamu ve finans kuruluşlarının sağladığı hibe, teşvik ve desteklere ulaşmaları noktasında üyelerinin yanında yer aldıklarını aktaran Çamur, "Birlik ve beraberlik içindeyiz, bugün dünden daha umutsuz değiliz. Yeni yılda beklentimiz finansman sorunlara odaklanılması. Başarırsak, toparlanırız. Yeter ki yeniden finansal istikrar tesis edilsin, üreten kesimin finansmana erişim konusundaki sorunları ortadan kaldırılsın, beklenen reformlar ivedilikle gerçekleşsin." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mehmet Akif Ersoy Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Gülben Ergen Bülent Ersoy
Spor Erol Bulut Arda Turan Vitor Hugo Fatih Terim Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Beşiktaş Sivasspor Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ORSİAD Başkanı Çamur: "Yeni yılda beklentimiz finansman sorunlara odaklanılması" | Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 11:19:42. #1.14#
title