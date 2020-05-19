HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

ORSİAD Başkanı Çamur: "Salgın sonrası normalleşme süreci iyi yönetilmeli"

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından tüm ekonomilerin olumsuz etkilendiğini belirterek, "Özellikle dış ticaretteki düşüşten etkilenmeyen ülke yok. Normalleşmeye yönelik adımlar atılıyor.

ORSİAD Başkanı Çamur:
19.05.2020 10:58 | Son Güncelleme: 19.05.2020 10:58

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından tüm ekonomilerin olumsuz etkilendiğini belirterek, "Özellikle dış ticaretteki düşüşten etkilenmeyen ülke yok. Normalleşmeye yönelik adımlar atılıyor. Pazarlardaki durumu görebilmek, ihracatımıza kaldığımız yerden devam edebilmek için bu süreci ve sonrasını iyi yönetmek önemli." ifadelerini kullandı.

Çamur yaptığı yazılı açıklamada, ülkelerin salgının yaralarını sarmaya başladığına işaret etti.

Başta Avrupa ülkeleri ve ABD olmak üzere ekonomilerde başlayan normalleşme sürecini yakından takip ettiklerini bildiren Çamur, bu sürecin Türk sanayicisine önemli fırsatlar sunduğuna dikkati çekti.

Çamur, dünya genelinde 300 bine yakın insanın hayatını kaybettiği salgından tüm ekonomilerin olumsuz etkilendiğini belirterek şunları kaydetti:

"Özellikle dış ticaretteki düşüşten etkilenmeyen ülke yok. Normalleşmeye yönelik adımlar atılıyor. Biz de gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Pazarlardaki durumu görebilmek, ihracatımıza kaldığımız yerden devam edebilmek için bu süreci ve sonrasını iyi yönetmek önemli. Türk sanayicisi dünyadaki normalleşmeye hazırlıklı olmalı."

Türk ihracatçısının ve Ankara sanayicisinin en büyük pazarının Avrupa Birliği ülkeleri olduğunu vurgulayan Çamur, normalleşme sürecinde özellikle bu pazardaki paylarını artırmak istediklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Burs ve krediler, öğrencilerin hesaplarına bayram öncesi yatmaya başladı Ekonomi
Burs ve krediler, öğrencilerin hesaplarına bayram öncesi yatmaya başladı
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor Ekonomi
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz Ekonomi
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak Ekonomi
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Metrekaresi 20 günde dokunan Çan halısına yurt dışından talep yağıyor Ekonomi
Metrekaresi 20 günde dokunan Çan halısına yurt dışından talep yağıyor
Geçen sene 75 liradan satılan balın kilosu bu sene 100 lira olacak Ekonomi
Geçen sene 75 liradan satılan balın kilosu bu sene 100 lira olacak
Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız
Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız
Ekonomistler Merkez Bankası'ndan ortalama 50 baz puan faiz indirimi bekliyor
Ekonomistler Merkez Bankası'ndan ortalama 50 baz puan faiz indirimi bekliyor
Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi
Altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi
ÇAYKUR, yaş çay alımına yarın başlıyor
ÇAYKUR, yaş çay alımına yarın başlıyor
ÇAYKUR, beyaz çayın kilosunu 575 liradan alacak
ÇAYKUR, beyaz çayın kilosunu 575 liradan alacak
Pastanelerin bayram öncesi siparişleri koronavirüs nedeniyle düştü
Pastanelerin bayram öncesi siparişleri koronavirüs nedeniyle düştü
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak
Haftaya düşüşle başlayan dolar, 6,88'den işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar, 6,88'den işlem görüyor
Altının gram fiyatı 385,5 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 385,5 liradan işlem görüyor
Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi
Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Türkiye'deki bir restoranda normalleşme süreci için alınan önlemler ilk kez görüldü
Türkiye'deki bir restoranda normalleşme süreci için alınan önlemler ilk kez görüldü
Kültür ve Turizm Bakanı: Bodrum Kalesi'ni haziran sonunda Sümela Manastırı'nı da haziran sonu temmuz başı gibi açacağız
Kültür ve Turizm Bakanı: Bodrum Kalesi'ni haziran sonunda Sümela Manastırı'nı da haziran sonu temmuz başı gibi...
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
Temassız tatil nasıl mümkün olacak? İşte otellerin açılmasına günler kala merak edilen her şey
Temassız tatil nasıl mümkün olacak? İşte otellerin açılmasına günler kala merak edilen her şey
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Yüzde 15 artan asgari ücretin alım gücü yılın yarısı gelmeden düştü
Yüzde 15 artan asgari ücretin alım gücü yılın yarısı gelmeden düştü
CHP, koronavirüsün ekonomik hayata etkilerini azaltmak için kanun teklifi verdi
CHP, koronavirüsün ekonomik hayata etkilerini azaltmak için kanun teklifi verdi
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanı: Türkiye'de 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle turizm başlar
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanı: Türkiye'de 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle turizm başlar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Sinem Kobal Merve Boluğur Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Lionel Messi Sergen Yalçın Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kabine Haziran 19 Mayıs Sokağa Çıkma Yasağı
Şu an buradasınız: ORSİAD Başkanı Çamur: "Salgın sonrası normalleşme süreci iyi yönetilmeli" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 10:58:26. #1.15#
title