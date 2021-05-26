ORSİAD Başkanı Çamur, Nefes Kredisi ile üreten kesime hareket alanı yaratıldığını bildirdi

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, devletin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çeşitli kaynaklarla üreticiyi desteklemeye çalıştığını, Nefes Kredisi ile de üreten kesime hareket alanı yarattığını ifade etti.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, devletin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çeşitli kaynaklarla üreticiyi desteklemeye çalıştığını, Nefes Kredisi ile de üreten kesime hareket alanı yarattığını ifade etti.

Çamur, yazılı açıklamasında, detayları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan Nefes Kredi Paketi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Devletin, Kovid-19 salgını sürecinde çeşitli kaynaklarla üreticiyi desteklemeye çalıştığına dikkati çeken Çamur, bu kez de Nefes Kredisi ile bir rahatlama ve üreten kesime hareket alanı yaratılmaya çalışıldığını vurguladı.

Çamur, işletmelere sağlanan hibe desteklerinin salgının etkilerinin yoğun hissedildiği bir dönemde gerçek anlamda nefes olacağına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Başta sanayicilerimiz olmak üzere irili ufaklı işletmelerimizin büyük bölümü faiz sarmalı içinde adeta çırpınmaktadır. Bu noktada beklentimiz, birincisi üreticinin bankaların yüksek faiz kıskacından kurtarılması, faizsiz veya çok düşük faizli kredi olanağı yaratılmasıdır. Bunun yanı sıra vergi ve sigorta borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili talebimiz de devam etmektedir."

Salgının olumsuz etkilerini en aza indirmek için güçlü adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Çamur, "ORSİAD olarak Nefes Kredisi ile başta üyelerimiz olmak üzere birçok işletmemize nefes verecek olan bu karara imza atan Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan nezdinde emeği geçen tüm yetkililerimize şükranlarımızı sunuyor, diğer taleplerimizin değerlendirilmesini beklediğimizi hatırlatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun