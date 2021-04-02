ORSİAD Başkanı Çamur, ihracatçı firmaların mavi yakalı çalışanları için Kovid-19 aşısında öncelik talep etti
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ORSİAD Başkanı Çamur, ihracatçı firmaların mavi yakalı çalışanları için Kovid-19 aşısında öncelik talep etti

Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi
ORSİAD Başkanı Çamur, ihracatçı firmaların mavi yakalı çalışanları için Kovid-19 aşısında öncelik talep etti

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka artışlarının üretim yapan iş yerlerini de etkilediğini belirterek, yüksek oranda ihracat gerçekleştiren firmaların mavi yakalı çalışanlarına...

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OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka artışlarının üretim yapan iş yerlerini de etkilediğini belirterek, yüksek oranda ihracat gerçekleştiren firmaların mavi yakalı çalışanlarına aşıda öncelik verilmesi gerektiğini bildirdi.

Çamur, yazılı açıklamasında, dernek olarak OSTİM, İvedik ve Sincan organize sanayi bölgelerinde örgütlü olduklarını anımsatarak, sanayi bölgelerinde ihracata dönük üretim yapan firmaların, salgının yeniden tırmanışa geçtiği bugünlerde aksamalar yaşadığını ifade etti.

İhracatın ülke ekonomisi için taşıdığı öneme dikkati çeken Çamur, "Türk ihracatçısı salgın sürecinde dahi mücadelesinden vazgeçmemiş, tüm koşullarını zorlayarak üretime, ihracata devam etmiştir. Bu sayede Türkiye Kovid-19'a rağmen ihracattaki başarısını sürdüren ülkelerden biri olmuştur. Ülkemiz ekonomisinin belkemiği olan ihracat bu denli önemli iken ihracat yapan firmaların üretiminin önündeki engeller mutlaka bertaraf edilmelidir. Sadece Ankara'da değil, ülke genelindeki sanayi bölgelerinde yaşanan sorunların başında, artan salgınla birlikte iş gücünde yaşanan kayıplar geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle mavi yakalıların Kovid-19'a yakalanmasıyla üretimden satışa tüm süreçlerde aksamalar meydana geldiğini vurgulayan Çamur, şunları kaydetti:

"Virüse yakalanan çalışan, yanındaki diğer temaslılarla birlikte iş gücünden kopuyor. Bu da çarkların yavaşlamasına, özellikle ihracatçı firmalarda ihracatın sekteye uğramasına yol açıyor. Sanayiciler olarak bizim devletimizden beklentimiz, tamamına değilse bile ihracatta pazar payımızın yüksek olduğu ülkelere yüksek oranda ihracat yapan firmalarda çalışan mavi yakalıların ivedilikle aşılanmasıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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