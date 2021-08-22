ORSİAD Başkanı Çamur: "İhracat için beklemeye zamanımız yok"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ORSİAD Başkanı Çamur: "İhracat için beklemeye zamanımız yok"

ORSİAD Başkanı Çamur: 'İhracat için beklemeye zamanımız yok'
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, üyelerini ihracatla tanıştırmak için "tüm kapıları zorlayacaklarını" belirterek, "İhracat için beklemeye zamanımız yok.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, üyelerini ihracatla tanıştırmak için "tüm kapıları zorlayacaklarını" belirterek, "İhracat için beklemeye zamanımız yok. Bizim en büyük projemiz Ankara ve Türkiye ekonomisine katkı için üyelerimizi ihracatla tanıştırmak." ifadesini kullandı.

Çamur, yaptığı yazılı açıklamada, dernek olarak sayısız plan, proje ve çalışmanın hazırlığı içinde olduklarını bildirdi.

KOBİ'lerin dış ticaretine yönelik çeşitli finansal desteklerin olduğuna dikkati çeken Çamur, bunun KOBİ'leri bir adım daha ihracata yaklaştırdığını vurguladı. Çamur, şu değerlendirmelerde bulundu:

???????"İhracat için beklemeye zamanımız yok. Bizim en büyük projemiz Ankara ve Türkiye ekonomisine katkı için üyelerimizi ihracatla tanıştırmak. İhracat bu ülkenin geleceği. Katma değeri yüksek ürünler ürettiğimiz, ürettiğimizi ihraç ettiğimiz sürece karşımızda hiçbir güç duramaz. Onun için ihracat yapmayan sanayici kalmasın."

Çamur, Ankara sanayicisinin üretip satamayacağı ürün olmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Finansal kaynaklara erişim ve danışmanlık noktasında elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bundan sonra daha fazlasını yapacak, üyelerimizi ihracatla tanıştırmak için tüm kapıları zorlayacağız. Hazine ve Maliye Bakanlığının ihracat potansiyeli yüksek KOBİ'lerin dış pazarlara açılmalarını teşvik etmek için Eximbank Kredi Destek Paketi'ni devreye alacak olmasından memnuniyet duyuyoruz. Söz konusu destek paketleri, ORSİAD'ın hedefleriyle de örtüşmekte."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

TSK'nın kullanmaya başladığı zırhlı araca 2 ülkeden ciddi talep geldi
TSK'nın kullanmaya başladığı zırhlı araca 2 ülkeden ciddi talep geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Şallı Düm Tek Tek Demet Akalın Armağan Çağlayan
Spor Arda Turan Ozan Tufan Burak Elmas Enner Valencia Dimitris Pelkas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
ORSİAD Başkanı Çamur: "İhracat için beklemeye zamanımız yok" - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 13:21:35. #1.16#

title