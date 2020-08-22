ORSİAD Başkanı Çamur: Doğal gaz keşfi kesintisiz üretimin önünü açacak OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfedilmesinin sanayi sektörüne büyük mutluluk yaşattığını belirterek, "Enerjide böyle bir keşfin gerçekleşmesi kesintisiz üretimin,...

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfedilmesinin sanayi sektörüne büyük mutluluk yaşattığını belirterek, "Enerjide böyle bir keşfin gerçekleşmesi kesintisiz üretimin, üretimde artışın önünü açacak, milli ekonomiye pozitif yansıyacak." ifadesini kullandı.

Çamur, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de doğal gaz rezervi bulunduğuna ilişkin müjdesinin OSTİM'de de yankı uyandırdığını bildirdi.

Sanayide üretim maliyetlerinin büyük bölümünü enerji giderlerinin oluşturduğuna dikkati çeken Çamur, yeni keşfin hem bu giderleri hem de dışa bağımlılığı azaltacağını ifade etti.

Çamur, Karadeniz'den gelen 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfi haberinin, sanayi sektörüne büyük mutluluk yaşattığını belirterek, "Çünkü enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz. Rusya ve İran başta olmak üzere çeşitli ülkelerden enerji ithal ederken, kur şoklarından ve dışarıdan gelen müdahalelerden doğrudan olumsuz etkilenen, üretimde kesinti yaşayan bir sektörüz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olduğu dönemde böyle bir keşfin gerçekleşmesinin olağanüstü bir gelişme olduğunu vurgulayan Çamur, salgının neden olduğu belirsizliğin devam ettiğini, salgın sonrasında dünyanın eskisi gibi olmayacağını ifade etti.

Çamur, salgın sonrasında iş ve üretim modellerinin, tüketici davranışlarının, üretim merkezlerinin değişeceğine dikkati çekerek, Çin'in bugüne kadar dünyanın üretim merkeziyken salgınla bu pozisyonunda ciddi sorunlar yaşadığını, böyle bir süreçte gelen doğal gaz keşfinin, Türkiye'nin üretim ve tedarikte Çin'in alternatifi olma eğilimini güçlendirdiğini bildirdi.

Yeni keşifle Türkiye'nin sıçrama yapacağını belirten Çamur, şunları kaydetti:

"Ülkemizin sahip olduğu enerji kaynaklarının üretime dönüşmesi, üretimin kesintisiz devamını sağlayacak. Kur şokları ve dışarıdan gelen müdahaleler nedeniyle üretimin kesintiye uğradığı dönemlerin, ekonomik büyümeye engel etkenlerin başında geldiğini biliyoruz. Enerjide böyle bir keşfin gerçekleşmesi söz konusu müdahalelerin etkisini azaltacak, kesintisiz üretimin, üretimde artışın önünü açacak, milli ekonomiye pozitif yansıyacak. Son yıllarda yerli üretimde yaşanan artış ve teknolojideki gelişmeyle önemli mesafe kat eden Türkiye'nin daha hızlı ilerlemesi için belki de en büyük ihtiyacı enerji meselesiydi. Süreci iyi yönetmeyi başarabilirsek bu buluş, ülkemizin geleceği açısından bir dönüm noktası olacak. Bize bu milli sevinci yaşatan herkese teşekkür ediyor, yeni rezervin milletimize hayırlı olmasını diliyoruz."

Kaynak: AA