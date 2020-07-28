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ORSİAD Başkanı Çamur'dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın tehdidinin ve yol açtığı sıkıntıların gölgesinde Kurban Bayramı'nın kutlanacağını belirterek, "Bayramda ve yaz tatilinde bulaşıyı artıracak...

ORSİAD Başkanı Çamur'dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması
28.07.2020 12:23 | Son Güncelleme: 28.07.2020 12:27

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın tehdidinin ve yol açtığı sıkıntıların gölgesinde Kurban Bayramı'nın kutlanacağını belirterek, "Bayramda ve yaz tatilinde bulaşıyı artıracak adımlardan kaçınılmalı." ifadelerini kullandı.

Çamur, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurban Bayramı'nın birlik ve beraberliği güçlendirmesi, toplumda huzur ve kardeşlik duygularını pekiştirmesi, milletin geleceğe yönelik umutlarını artırması dileğinde bulunan Çamur, bayramların bayram gibi kutlandığı günlerin uzak olmadığını belirtti.

Çamur, bayram zamanına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgın tehdidinin ve yol açtığı sıkıntıların gölgesinde Kurban Bayramı yaşanacak. Bayramda ve yaz tatilinde bulaşıyı artıracak adımlardan kaçınılmalı. Devlet-millet, devlet-özel sektör iş birliğiyle zor günleri aşacağız. Türkiye her alanda güçlü olmalı. Huzur, barış ve istikrar ortamının sekteye uğramaması gerekiyor. Salgının etkilerinin azalmaya başladığı, alınan tedbirlerle ekonomide iyileşmenin görüldüğü bu dönemde herkesin çok dikkatli adım atması gerekiyor. Bu süreçte halkımıza düşen en önemli görev salgına karşı tedbiri elden bırakmamalarıdır."

"Ülke ekonomisine katkı sunulmalı"

Devletin salgınla mücadele tedbirlerinin yanı sıra ekonomiye dönük yeni adımlar atmasının yerinde olacağının altını çizen Çamur, açıklamasına şöyle devam etti:

"Ekonomide kısmi rahatlama sağlayan desteklerin yanı sıra uzun vadede düşünülen planlar da hayata geçirilmeli. Bu planların başında ise sanayi üretiminin desteklenmesi, yenilikçi üretim yapan sanayicilere devlet teşvikleri verilmesi, iş dünyasının finansmana erişiminde ihtiyaç duyduğu kredilerin sağlanması gelmekte. İş dünyası olarak bize düşen de her zamankinden daha fazla çalışmak, üretmek, devlet desteklerini en doğru şekilde yatırıma ve üretime dönüştürerek ülkemiz ekonomisine katkı sunmak. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, huzur ve barış içinde geçireceğimiz nice bayramlar diliyorum."

Kaynak: AA

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