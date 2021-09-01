ORSİAD Başkanı Çamur, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, yılın ikinci çeyreğindeki yüzde 21,7'lik büyümede Türk sanayicisi ve ihracatçısının lokomotif görevi üstlendiğini belirterek, "Özellikle imalat sanayimizin talebi karşılamak için...

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, yılın ikinci çeyreğindeki yüzde 21,7'lik büyümede Türk sanayicisi ve ihracatçısının lokomotif görevi üstlendiğini belirterek, "Özellikle imalat sanayimizin talebi karşılamak için kapasitesini artırması, makine ve teçhizat yatırımına yönelmesi yüksek etki yarattı." ifadelerini kullandı.

Çamur, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan yılın ikinci çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi.

Söz konusu dönemde GSHY'nin yüzde 21,7 olarak gerçekleştiğini anımsatan Çamur, "Çok da sürpriz olmayan, beklentilere paralel bir sonuç. Pandemi başta olmak üzere yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Türk ekonomisinin gücünü yansıtan bir sonuç. En önemlisi de patinaj yapan sanayinin yeniden hareketlenmesi adına gurur veren bir yükseliş." değerlendirmesinde bulundu.

Yüzde 21,7'lik büyümede genel olarak imalat sanayisinin güçlü etkisinin görüldüğüne işaret eden Çamur, bu sektörün bir süredir gerek iç gerekse dış talepten kaynaklı pozitif bir seyir gösterdiğini bildirdi.

Çamur, birkaç çeyrek dikkate alındığında imalat sanayisinin ihracattaki talep artışını karşılamak için kapasiteyi artırma çabasında olduğunu, bunun için yeni makine ve teçhizat yatırımlarına yöneldiğini, bu yatırım artışının yüzde 30'un üzerine çıktığının görüldüğünü ifade ederek, "İmalat sanayisi ve bunun ihtiyaç duyduğu yatırımlar ve ihracat, büyümede ana dinamiği oluşturdu. Özellikle imalat sanayimizin talebi karşılamak için kapasitesini artırması, makine ve teçhizat yatırımına yönelmesi yüksek etki yarattı." değerlendirmesinde bulundu.

Çamur, büyümede baz etkisinin göz ardı edilemeyeceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Büyüme rakamlarında bir önceki yılda geçirdiğimiz Kovid-19 salgınının etkisiyle yavaşlayan ekonomimiz ve üretimimizin baz etkisinin de olduğunu görmek lazım ama bütün bunlara rağmen özellikle son aylarda hatta geçen yılın son çeyreğinden itibaren sanayimizin kapasite kullanım oranlarını dolduracak siparişlerinin oluşu bizi bu noktalara getirdi. Tahminimiz bundan sonraki çeyrekte de bu büyüme rakamlarına yakın bir büyüme olacağı yönünde. Son verilerle sanayinin önemi bir kez daha ortaya çıkarken başta finansmana erişim olmak üzere sanayicinin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında bir beklenti içinde olduğumuzu da bir kez daha hatırlatmak isteriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal