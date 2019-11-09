Örselli'nin göleti artık daha kullanışlı

09.11.2019 16:05 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:05

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kırsal mahallelerdeki hayvan üreticilerine destek vermek için yürüttüğü çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri 500 küçükbaş ve 125 büyükbaş hayvanın yanı sıra yaban hayvanlarının da faydalandığı gölette temizlik ve genişletme çalışması yaptı. Mahalle Muhtarı Halil Mezik tarafından yapılan başvuru üzerine çalışma başlatan ekipler, göletin zemininde bulunan balçığı temizleyerek, küçük olması sebebiyle su tutma kapasitesi azalan göleti genişletme çalışması yaparak göleti daha kullanışlı hale getirdi. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Kırsal mahallelerimizde bulunan hayvan içme suyu göletleri için temizlik ve onarım talepleri geliyor. Yağmurların başlamasıyla birlikte su tutan gölette su seviyesinin yükselmesiyle birlikte iş makineleri gölete girerek çalışma yapamamaktadır. Kayıt altına alınan talepler değerlendirilerek, zemin etüdü yapılarak çalışma programı oluşturulmaktadır. Mevsim yağışlarının ve göletlerin durumuna göre temizlik yapılması aciliyet durumlarına göre sırasıyla göletlerdeki çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

Muhtardan Başkan Ergün'e Teşekkür

Örselli Mahalle Muhtarı Halil Mezik, "Cengiz Ergün'e selam ve saygılarımı sunuyorum. Mahallemizde geçmiş yıllarda açılmış olan hayvan içme suyu göleti vardı. Bu gölet hem küçük olmasından dolayı hem de yıllar içinde toprak dolması nedeniyle ihtiyaçları karşılayamıyordu. Büyükşehir Belediyesi'nden temizlik ve genişletme çalışması talep ettik. Talebimiz karşılandı ve göletimizin temizliği yapılarak, genişletilmesi yapıldı. Artık hayvanlarımız daha rahat su içecekler. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Manisa Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler