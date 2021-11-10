ORSAM'dan "Irak'ta Seçimler ve Türkmenlerin Durumu" konferansı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Irak'ta 10 Ekim'de düzenlenen seçimlerde uygulanan yeni sistemin adaletsizliklere neden olduğunu söyledi.

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) tarafından düzenlenen ve ORSAM Irak Çalışmaları Koordinatörü Bilgay Duman moderatörlüğündeki "Irak'ta Seçimler ve Türkmenlerin Durumu" başlıklı konferansta konuşan Maruf, 10 Ekim'de gerçekleştirilen seçimden bu yana resmi sonuçların açıklanmamasının da şaibe yarattığını ve güvensiz bir ortamın oluşmasına yol açtığını söyledi.

Seçim sisteminde yapılan değişikliğe dikkat çeken Maruf, uygulanan daraltılmış bölge seçim sisteminin adaletsizliğe yol açtığını ve daha büyük siyasi partilerin bu sistem nedeniyle bir önceki seçime nazaran daha az oranda oy alsalar da mecliste daha fazla sandalye kazandıklarını belirtti.

Yeni sistemin Irak için erken uygulanan bir model olduğunu kaydeden Maruf, fazla sayıda seçim bölgesinin bulunmasının Türkmenler başta olmak üzere diğer etnik gruplar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çekerek, "Bu sistem nüfusu daha az olan ve iktidarda olmayan partiler için faydalı olmamıştır. Mesela bazı seçim bölgelerinde 30 bin oy almasına rağmen milletvekili olamamış aday var fakat bazı yerlerde 5 bin oy almasına rağmen kazanan adaylar var." dedi.

Irak'ta yaşayan Türkmenlerin hiçbir zaman bir tehdit unsuru olmadığını vurgulayan Maruf, "Türkmenlerin de siyasi denklem içerisinde rolü olması lazım. Hassas siyasi kararlarda mutlaka Türkmenlerin de rol almasında fayda var." dedi.

Seçime katılımın az olmasının da siyasi istikrarsızlık ve seçimlere olan güvensizlikle ilişkili olduğunu belirten Maruf, Irak halkının, seçimlerin ekonomik ve sosyal sorunlarının çözümündeki rolü noktasında ümitsizlik yaşadığını vurguladı.

Irak'ta hükümetin çözemediği sorunlara da değinen Maruf, terör örgütü PKK'nın sınır bölgelerindeki varlığı nedeniyle insanların zorunlu göçe maruz kaldığını belirterek, "Silahlı gruplardan bahsettiğimiz zaman o bölgelerde PKK terör örgütünün ve bazı yasa dışı grupların varlığı Sincar başta olmak üzere Mahmur ve Kerkük'te hem bölgeyi tehdit eden hem orada yaşayan vatandaşları da tehdit eden bir ortam ortaya çıkmıştır." dedi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'ye düzenlenen saldırıya da değinen Maruf, "Bu olumsuz bir tablodur. Gelecek hükümeti de olumsuz etkileyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Irak ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesinin Türkmenlerin de menfaatine olacağını kaydeden Maruf, "Türkiye her zaman mazlum insanların yanında, barıştan yana olmuştur. 1991'den bugüne dek Irak'taki bütün etnik grupları ayrım yapmadan desteklemiştir, barış ve diplomasi yoluyla etkin bir şekilde desteklemiştir." ifadelerini kullandı.

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