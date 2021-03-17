ORSAM'dan "10. Yılında Suriye Devrimi" çevrim içi sempozyumu
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ORSAM'dan "10. Yılında Suriye Devrimi" çevrim içi sempozyumu

17.03.2021 12:57 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:00
ORSAM'dan

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Nasr el-Hariri, Suriye halkının 10 yıldır Beşşar Esed rejiminin zulmüne karşı mücadele ettiğini, özgürlük talebinden geri adım atmayacağını söyledi.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Nasr el-Hariri, Suriye halkının 10 yıldır Beşşar Esed rejiminin zulmüne karşı mücadele ettiğini, özgürlük talebinden geri adım atmayacağını söyledi.

Orta Doğu Araştırmaları Merkezinin (ORSAM), 2 gün sürecek "10. Yılında Suriye Devrimi" başlıklı çevrim içi sempozyumu başladı.

ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, yaptığı konuşmada, Arap Baharı'nın bölgeyi sarstığını, Suriye halkının onurları, özgürlükleri ve demokrasi için mücadele ettiğini belirtti.

Türkiye'nin Suriye halkının demokrasi arzusunu her zaman desteklediğini vurgulayan Uysal, Suriye halkının Esed rejimini üç defa yıktığını ve büyük fedakarlıklar yaptığını dile getirdi. Uysal, "Esed rejimi düşmek üzereydi, sonra Hizbullah Lübnan'dan onu kurtarmaya geldi. İran Esed rejiminin yanında durdu, muhalefete karşı yeterli olmayınca, sonrasında Rusların desteğini aldı ve çok büyük zalimliklere sebep oldular." dedi.

Uysal, Türkiye dışında hiçbir ülkenin bu krizi çözmeye niyetinin olmadığına işaret ederek bu sempozyumda Suriyelilerin değişim isteklerini konuşacaklarını aktardı.

"Esed kendi sahte zaferini kutluyor olsa da her şey değişti"

Sempozyuma onur konuşmacısı olarak katılan Hariri de Suriyelilerin yıllarca sessizlik içerisinde olduklarını anlatarak şunları kaydetti:

"10 sene önce sokaklara döküldük. O döneme kadar Esed'in ve ailesinin yaptıklarını uzaktan seyrettik ve sadece gözyaşları döktük. 10 sene önce bu sessizlik bozuldu. Binlerce Suriyeli Esed rejimine karşı gelmek için sokaklara döküldü. Milyonlarca Suriyeli herhangi bir sınırlama olmadan sesini duyurmaya başladı. Esed kendi sahte zaferini kutluyor olsa da her şey değişti. Bu sessizlik zinciri kırıldı, hiçbir zaman geri adım atmayacağız. Hem Suriye içinde hem Suriye dışında bu sessizlik bozuldu."

Suriye halkının Esed'in kendilerini temsil etmediğini söylediğini vurgulayan Hariri, Esed hükümetine asla güven duyulamayacağını ifade etti.

Hariri, Esed rejiminin Suriye'nin kaynaklarının Suriyelileri öldürmek için kullandığının altını çizerek "Suriye muhalefeti Cenevre ve Astana sürecine katıldı. 6. Anayasa Komitesi toplantısına katıldı, lakin Suriye'de istenen ülke için siyasi dönüşüm gerçekleşmedi. Rusya ve İran gibi devletler Esed rejimini desteklemeye devam ediyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

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