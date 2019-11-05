ORSAM'da "Irak ve Lübnan'daki Gösteriler" paneli

05.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:00

Ortadoğu Araştırmaları Merkezince (ORSAM), "Irak ve Lübnan'daki Gösteriler: Aktörler, Nedenler ve Etkiler" başlıklı panel düzenlendi.

ORSAM Irak Araştırmaları Koordinatörü Bilgay Duman moderatörlüğündeki panele, Al-Nahrain Stratejik Araştırmalar Merkezinin eski Direktörü Hamza Şerif, Uluslararası Stratejik ve Politik Araştırmalar Merkezi Direktörü Hussam Botani, ORSAM Uzmanı Dr. Mustafa Yetim ve Araştırmacı Ali Bakeer katıldı.

Hamza Şerif ve Hussam Botani'nin, Irak'ta süren protestoların altında yatan dinamikleri masaya yatırdığı panelde, Mustafa Yetim ve Ali Bakeer, Lübnan'da gösterilerin nedeni ve sahadaki gözlemlerine ilişkin bilgiler paylaştı.

Lübnan'da hükümet sisteminde mezhepsel kota uygulamasının işleyişine işaret eden uzmanlar, bölgede Hizbullah'ın etkisinin sokak olaylarındaki rolüne dikkati çekti.

Panelde, Irak'ta ise temel ihtiyaçların tedariki ve yolsuzlukla bağlantılı sorunların uzun süredir çözümsüz kalması nedeniyle düzenlenen gösterilere değinilerek bölgedeki sokak olaylarını kendi lehine kullanmaya çalışan uluslararası aktörlere ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Kaynak: AA