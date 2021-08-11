Oromo Kurtuluş Ordusu, Etiyopya hükümetine karşı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi ile ittifak kurdu
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Oromo Kurtuluş Ordusu, Etiyopya hükümetine karşı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi ile ittifak kurdu

Oromo Kurtuluş Ordusu, Etiyopya hükümetine karşı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi ile ittifak kurdu
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Etiyopya hükümeti tarafından "terörist" örgüt olarak kabul edilen Oromo Kurtuluş Ordusu (OLA), merkezi hükümete karşı Tigray Halk Kurtuluş (TPLF) ile ittifak kurduğunu açıkladı.

Etiyopya hükümeti tarafından "terörist" örgüt olarak kabul edilen Oromo Kurtuluş Ordusu (OLA), merkezi hükümete karşı Tigray Halk Kurtuluş (TPLF) ile ittifak kurduğunu açıkladı.

OLA lideri Kumsa Diriba, basına yaptığı açıklamada, "Tek çözüm bu hükümeti askeri olarak devirmek ve anladıkları dilden konuşmak." dedi.

TPLF ile ittifak kurduklarını ve Etiyopya hükümetine karşı ortak hareket edeceklerini duyuran Diriba, "Aynı düşmana karşı özellikle askeri alanda olmak üzere iş birliği yapma konusunda anlaştık." ifadesini kullandı.

Diriba, TPLF ile siyasi alanda iş birliği için de görüşmelerin devam ettiğinin altını çizerek ülkedeki diğer grupların da Abiy Ahmed hükümetine karşı büyük koalisyon oluşturacağını sözlerine ekledi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, dün yaptığı açıklamada, tüm vatandaşları orduya katılmaya ve kuzeyde ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF'ye karşı savaşmaya çağırmıştı.

TPLF'nin ilerleyişi sürüyor

Tigray'ın ardından çatışmaları kuzeydeki Afar ve Amhara eyaletlerine yayan TPLF, haftalardır ilerleyişini sürdürüyor.

Amhara eyaletindeki tarihi Lalibela kentine giren TPLF'nin Weldiya kentini almak için de federal güçlerle çatışığı bildiriliyor.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Bir dönem Tigray eyaletini yöneten ve ülke siyasetinde etkin güç olan TPLF, Başbakan Abiy Ahmed'in 2018'de başa gelmesinden sonra ülkenin en büyük etnik grupları olan Amhara ve Oromoları iktidarda temsil eden partilerle siyasi çekişme içine girmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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