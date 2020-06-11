Örnekköy'de kuralar çekildi Kentsel dönüşüm çalışmalarını yüzde 100 uzlaşı anlayışıyla yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilk etaptaki binaların tamamlandığı Örnekköy kentsel dönüşüm projesinde 170 konut ve 20 iş yeri için kura çekimi yaptı.

Kentsel dönüşüm çalışmalarını yüzde 100 uzlaşı anlayışıyla yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilk etaptaki binaların tamamlandığı Örnekköy kentsel dönüşüm projesinde 170 konut ve 20 iş yeri için kura çekimi yaptı.

Kentsel dönüşümde 'uzlaşma ve yerinde dönüşüm' ilkeleriyle hareket eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilk etaptaki binaları tamamladığı Örnekköy projesinde Nazım Hikmet Bulvarı ve Baş Pehlivan Karali Caddesi'ne cepheli, 8 ve 11 kat olarak inşa edilecek iki bloktaki 170 daire ve 20 iş yeri için kura çekimi yaptı. İzmir 3. Noterliği huzurunda çekilen kurayla 52 hak sahibine dağıtılacak daireler belirlendi.

Çekiliş törenine; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe de katıldı.

Örnekköy'de yaşayanların heyecanına ortak olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentsel dönüşüm projelerinin yapımını hızlandırmak için Dünya Bankası ile başlattıkları çalışmaların küresel salgın sürecinden sonra da devam edeceğini vurgulayarak, "Tüm kararlılığımız ile çalışarak verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz" dedi.

İsmet İnönü Sanat Merkezi'ndeki törende konuşan Başkan Tunç Soyer, "Yerinden dönüşüm yaptığımız alanlardaki insanlarla uzlaşı sağlıyor, görüşlerini karar süreçlerine dahil ederek buradaki mevcut yaşamın devamlılığını esas alıyoruz" şeklinde ifade etti.

Yerinde dönüşümü gerçekleştirmek üzere üç temel ilke benimsediklerini vurgulayan Soyer, "İlki kentsel dönüşümün uzlaşma esaslı olması, ikincisi yerinde dönüşümün gerçekleştirilmesi, üçüncüsü bu sürecin İzmir Büyükşehir Belediyesinin denetiminde sürdürülmesi. Demokratik, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla bu süreçleri yürütüyoruz" diye konuştu.

Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesinin yedi ayrı bölgede toplam 308 hektar büyüklüğündeki alanda yerinde dönüşüm çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Temmuz ayında hak sahiplerine teslim

Örnekköy'deki kentsel dönüşüm projesiyle ilgili güncel bilgileri de paylaşan Soyer sözlerine şöyle devam etti:

"İzmir Büyükşehir Belediye meclisince sınırları belirlenen 18 hektar büyüklüğündeki Örnekköy'de yaklaşık 6 bin kişi yaşıyor ve bin 290 adet bağımsız birim bulunuyor. Alandaki tüm yapıların tek tek tespitlerinin yapılması, hak sahiplerinin belirlenmesi, kentsel tasarım ve mimari projelerin oluşturulması, gerekli plan revizyonunun yapılması gibi teknik çalışmaların ardından, hak sahipleri ile proje görüşmelerine ve sözleşmelerin imzalanması aşamasına geçtik. Bölgedeki vatandaşların yaklaşık yüzde 96'sı ile uzlaşma sağlanarak sözleşmeler imzalandı. Etaplar halinde gerçekleştirilmesi planlanan bu projede, konut adalarında yüzde 100 uzlaşı sağlanan hak sahiplerinin tapularının belediyemiz adına devir işlemleri tamamlandı. Tapu devir işlemleri neticesinde hak sahiplerine ait konutlar, noter huzurunda yapılan kura neticesinde belirleniyor. İnşaatı tamamlanan 1'inci etap kapsamında 130 konut ve 13 iş yerinin kat mülkiyet tapularının tescilini takiben temmuz ayında hak sahiplerine teslim edilmesini planlıyoruz."

Konuşmaların ardından ilk kurayı Başkan Soyer ile hak sahiplerinden Şükran Şafran çekti. İkinci kurayı ise Cemil Tugay eşliğinde Kamil Özgüle çekerek oturacağı konutu belirledi. - İZMİR

Kaynak: İHA